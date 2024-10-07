Суперфлагман Apple встановив рекорд у тесті на час роботи без підзарядки.

Автор YouTube-каналу PhoneBuff, який знімає ролики про тестування смартфонів і їхнє порівняння між собою, опублікував нове відео з порівнянням автономності двох головних флагманів на ринку: Galaxy S24 Ultra і iPhone 16 Pro Max.

Під час тесту спеціальний робот імітував роботу з гаджетами, розряджаючи їхню батарею. Особлива машина по черзі відкривала на смартфонах різні додатки, паралельно заміряючи час екранної роботи. За підсумком, Айфон переміг – причому з помітною перевагою.

Samsung Galaxy S24 Ultra виявився дуже автономним смартфоном, витримавши 27 годин і 18 хвилин. Проте iPhone 16 Pro Max повністю посадив батарею лише через 28 годин і 14 хвилин. Для порівняння, iPhone 15 Pro Max протримався 27 годин і 45 хвилин, коли його тестували рік тому на iOS 17.

Автор PhoneBuff назвав iPhone 16 Pro Max найавтономнішим смартфоном за всю історію тестів і поставив його на перше місце у своєму рейтингу. Це ще один тест, який доводить, що Apple серйозно покращила автономність нових айфонів.

У мережі продовжують з'являтися огляди iPhone 16 від різних експертів. В iFixit назвали iPhone 16 найремонтопридатнішим айфоном в історії. Незважаючи на те, що iPhone 2024 дуже схожий на iPhone 2023, всередині криється чимало змін, націлених, зокрема, на поліпшення ремонтопридатності.

А ось камері iPhone 16 Pro Max не вдалося стати найкращою у світі, принаймні в тестах DxOMark Телефон ділить 4 місце з Huawei Mate 60 Pro і Oppo Find X7 Ultra, але пропускає вперед лідерів топа – Huawei Pura 70 Ultra і Pixel 9 Pro XL.

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