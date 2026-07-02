Розсекречено ємність акумуляторів топових iPhone 18 Pro Max та Galaxy S27 Ultra

Ні Apple, ні Samsung поки що не поспішають переходити на кремній-вуглецеві акумулятори, але готують серйозне оновлення для майбутніх флагманів.

У мережі з'явилася нова інсайдерська інформація щодо флагманських моделей iPhone 18 Pro Max та Samsung S27 Ultra – цього разу стало відомо про передбачувану ємність акумулятора обох смартфонів. Як повідомляє Gizmochina, Apple готує найбільшу батарею в історії своїх смартфонів.

Apple випустить дві версії iPhone 18 Pro Max з різними акумуляторами залежно від ринку. Модель із фізичним слотом для SIM-карти отримає акумулятор на 5235 мАг, тоді як версія з eSIM зможе похвалитися батареєю на 5425 мАг. У 17 Pro Max акумулятор значно менший: 5088 і 4832 мАг відповідно.

Збільшення ємності – не єдине поліпшення. Смартфон також буде оснащений новим чіпом A20 Pro, створеним за 2-нм техпроцесом. Він має на 30% вищу енергоефективність порівняно з попереднім поколінням, що має безпосередньо вплинути на час роботи пристрою від одного заряду.

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Цей витік інформації доповнює попереднє повідомлення інсайдера Digital Chat Station – тоді він написав, що 18 Pro Max вперше перевищить позначку в 40 годин автономності.

До речі, Samsung також не збирається залишатися осторонь. Інсайдер повідомив, що Galaxy S27 Ultra отримає збільшений акумулятор на 5500 мАг, що стане першим оновленням по цьому параметру з моменту виходу S20 Ultra у 2020 році.

При цьому ані Apple, ані Samsung поки що не поспішають переходити на кремній-вуглецеві батареї, які вже активно використовуються низкою китайських виробників. Така технологія дозволяє значно збільшити ємність батареї без помітного збільшення товщини.

Презентація iPhone 18 Pro та 18 Pro Max відбудеться 9 вересня разом з iPhone Ultra – першим складаним смартфоном Apple. А ось базову модель iPhone 18 у вересні не покажуть – вона "перенеслася" на весну 2027 року разом з iPhone Air 2.

Останній витік інформації про Galaxy S27 Pro вказує на те, що саме ця модель може стати найцікавішим флагманом Samsung у 2027 році – і, можливо, більш раціональним вибором, ніж S27 Ultra.

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