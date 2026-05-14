Яким буде iPhone 18 Pro: вже відомі ключові фішки головного смартфона осені

iPhone 18 Pro отримає оновлений Dynamic Island, зменшений на 35%, камеру зі змінною діафрагмою та нові 2-нм процесори.

До виходу iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max залишилося менше ніж чотири місяці, і про смартфони наступного покоління Apple ходить багато чуток. Одну й ту саму інформацію повторюють кілька інсайдерів – ймовірність, що прогнози збудуться, досить висока.

Видання PhoneArena детально розповіло, чого чекати від преміальних iPhone цього року. Очікується, що iPhone 18 Pro та 18 Pro Max покажуть на вересневій презентації, тоді як звичайний iPhone 18 вийде лише навесні 2027 року.

Габарити "прошок" залишаться без змін: флагмани збережуть екрани 6,3 і 6,9 дюйма. Задня скляна панель буде виконана в єдиному відтінку з алюмінієвою рамкою корпусу. Головним кольором iPhone 18 Pro стане темно-червоний, який описують як "глибокий винний відтінок".

Також інсайдери дізналися, що Apple вперше за 4 роки зменшить розміри Dynamic Island: очікується скорочення площі вирізу приблизно на 35% . Завдяки перенесенню частини компонентів Face ID під екран, довжина "пігулки" зменшиться з нинішніх ~20,7 мм до 13,5 мм.

Основний модуль камери iPhone 18 Pro вперше в історії отримає технологію змінної діафрагми. Вона дозволить автоматично регулювати обсяг світла, що потрапляє на сенсор, залежно від умов зйомки, що робить камеру більш універсальною.

Також лінійка iPhone стане першими смартфонами Apple, які отримають процесор, виготовлений за передовим 2-нанометровим технологічним процесом . Це забезпечить значний стрибок у продуктивності та енергоефективності порівняно з попередніми 3-нм чіпами.

iPhone 18 Pro Max приписують рекордний акумулятор на 5200 мАг. За попередніми оцінками, поєднання збільшеного акумулятора та нового процесора дозволить суттєво подовжити автономність – аж до двох днів активного використання.

Загалом інсайдери вважають, що iPhone 18 Pro стане еволюційним оновленням серії, а не радикальним переосмисленням. Головною "революцією" цього року стане складаний iPhone, який, за чутками, назвуть iPhone Ultra.

