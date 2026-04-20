Які iPhone отримають iOS 27: легендарний смартфон залишиться без оновлення

Для встановлення нової системи знадобиться щонайменше iPhone 12 або iPhone SE третього покоління.

Майбутнє оновлення iOS 27 залишить без підтримки відразу декілька популярних моделей iPhone. Про це повідомляє TechRadar з посиланням на інсайдерську інформацію.

За даними витоку, Apple має намір припинити підтримку iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, а також iPhone SE (2 покоління). Усі ці моделі зараз працюють на iOS 26, однак наступна версія системи для них уже не вийде.

Таким чином, для встановлення актуальної ОС знадобиться як мінімум iPhone 12. Такий крок виглядає логічним: на момент виходу iOS 27 лінійка iPhone 11 налічуватиме близько семи років, що відповідає типовому терміну програмної підтримки пристроїв Apple.

Ось повний список майбутніх власників iOS 27:

iPhone 17e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air

iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2022).

Офіційна презентація iOS 27 відбудеться на конференції WWDC 2026, яка стартує 8 червня. Перша бета-версія для розробників традиційно вийде в день анонсу, а фінальний реліз – у вересні, разом із новими iPhone.

Повідомляється, що з виходом iOS 27 Apple повністю "перезапустить" Siri. Компанія планує перетворити її на повноцінного ШІ-чат-бота, який зможе замінити ChatGPT на iPhone та інших "яблучних" пристроях.

Раніше з'явилася інформація, що Apple вперше планує змінити традиційний графік випуску iPhone, розділивши запуск iPhone 18 на дві частини: восени 2026 і навесні 2027 року.

