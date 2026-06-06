Фанатам Apple пояснили, чому не варто чекати на iPhone 18

За попередніми даними, Apple погіршить характеристики базової моделі iPhone 18 і перенесе її вихід на весну 2027 року.

До виходу серії iPhone 18 залишається ще чимало часу, проте чутки про майбутні моделі вже активно обговорюються. Якщо ви плануєте оновити смартфон у найближчі місяці, очікування базового iPhone 18 може виявитися не найрозумнішим рішенням. До такого висновку дійшли журналісти BGR.

Усі чутки та витоки вказують на те, що Apple готує серйозні зміни у графіку випуску нових смартфонів. Восени 2026 року компанія випустить лише iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і дебютний складаний iPhone. А ось звичайний iPhone 18 з'явиться лише навесні 2027 року – разом з iPhone 18e та iPhone Air 2.

На цьому тлі експерти вважають, що покупцям не варто відкладати оновлення заради базової моделі iPhone 18.

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Головна причина – нинішній iPhone 17 вже отримав безліч функцій, які раніше були доступні тільки в Pro-версіях. Смартфон зберіг стартову ціну 799 доларів, але тепер пропонує 256 ГБ пам'яті в базовій конфігурації замість 128 ГБ. Також пристрій оснащений 6,3-дюймовим екраном із частотою оновлення 120 Гц, підтримкою ProMotion, Always-On Display і піковою яскравістю до 3000 ніт.

Крім того, iPhone 17 отримав процесор A19, дві 48-мегапіксельні камери, покращену селфі-камеру, збільшений час автономної роботи та більш швидку дротову зарядку. На думку журналістів, це робить його одним із найпривабливіших базових iPhone за довгі роки.

Яким буде iPhone 18

За попередніми даними, iPhone 18 отримає новий чіп A20, до 12 ГБ оперативної пам'яті та модем C2. Також очікуються нові сенсори камер від Samsung і зменшений Dynamic Island. Однак кардинальних змін цього року не прогнозується.

Водночас деякі інсайдери повідомляють, що Apple збирається "урізати" звичайний iPhone 18 заради економії, наблизивши його до iPhone 18e. Корпорація нібито планує використовувати дешевші чіпи, пам'ять і спрощені виробничі процеси. При цьому про зменшення вартості мова не йде.

Тим, хто не готовий витрачатися на флагман, журналісти рекомендують звернути увагу на iPhone 17e або iPhone 16. Перший пропонує сучасний процесор A19, збільшений обсяг пам'яті та кращу автономність, тоді як другий виграє за рахунок додаткової камери та швидшої бездротової зарядки.

ЗМІ пишуть, що Apple готує одне з найпомітніших оновлень камери за останні роки. Головною фішкою iPhone 18 Pro стане основна камера зі змінною діафрагмою.

Напередодні Apple оголосила, що серія iPhone 17 стала найпопулярнішою за всю історію iPhone. Попит на нові смартфони виявився настільки високим, що допоміг компанії обійти Samsung за обсягом продажів.

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