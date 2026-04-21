iPhone 18 вийде пізніше, ніж звичайно, і погіршиться в характеристиках, - витік

Зміни торкнуться ключових компонентів, зокрема чипа, пам’яті та загального процесу збірки.

Apple може серйозно змінити підхід до майбутньої серії iPhone 18. За даними інсайдерів, базова модель вийде пізніше звичного терміну і отримає ряд заходів щодо зниження собівартості.

Згідно з інформацією 9to5mac, компанія планує використовувати дешевші чипи, пам'ять і спрощені виробничі процеси. В результаті базовий iPhone 18, за своїми характеристиками, наблизиться до більш доступної моделі iPhone 18e.

При цьому уточнюється, що зниження собівартості iPhone 18 не призведе до зменшення вартості телефону. Головна мета цього кроку – скорочення витрат на виробництво через подорожчання оперативної пам'яті та інших комплектуючих

Про які саме спрощення йдеться, не уточнюється. Наприклад, iPhone 17 відрізнявся від iPhone 17e розмірами дисплея, камерами, часом автономної роботи та Pro-"фішками" на кшталт 120 Гц і вирізу Dynamic Island.

Як очікується, презентацію серії iPhone 18 розділять на два етапи. Осінній цикл 2026 року буде зосереджений на дорожчих флагманах – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і iPhone Fold. Реліз базового iPhone 18, а також iPhone 18e та iPhone Air 2 відбудеться навесні 2027 року.

