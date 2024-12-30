Перше за три роки оновлення iPhone SE представлять найближчими місяцями, імовірно, у березні.

Уже практично підтверджено, що на початку 2025 року, імовірно, у березні, компанія Apple представить нове покоління iPhone SE. Портал Wccftech повідомляє, що новий "бюджетний" iPhone коштуватиме менше ніж $500.

Ймовірно, йдеться про стартовий цінник у $499. Тобто, iPhone SE 4 виявиться на $300 дешевшим, ніж базовий iPhone 16, за який просять від $799.

Цінник менше ніж $500 стане можливим завдяки використанню власного стільникового модема Apple з Wi-Fi, Bluetooth і GPS. Раніше в Купертіно доводилося переплачувати на модеми виробництва Qualcomm. Хоча iPhone SE 3 на старті був ще дешевшим – за нього просили від $429.

Відео дня

Згідно з джерелом, попри бюджетне позиціювання, iPhone SE 4 запропонує вражаючі характеристики:

дизайн у стилі iPhone 14, з OLED-дисплеєм і без кнопки "Додому";

Face ID і виріз на екрані;

процесор A18 (який нещодавно дебютував в iPhone 16);

підтримка Apple Intelligence, яка зараз доступна тільки для моделей 16 і 15 Pro;

8 ГБ оперативної пам'яті;

одна 48-Мп ширококутна камера;

порт USB-C;

і перший в історії модем 5G, розроблений Apple.

Аналітики впевнені, що такий iPhone сколихне ринок недорогих телефонів. Має бути щось на зразок цього:

У iPhone SE, до речі, дуже полярні відгуки серед користувачів. Нещодавнє опитування показало, що iPhone SE 2020 і iPhone 12 Mini є найулюбленішими смартфонами фанатів Apple наприкінці 2024 році.

Хоч до виходу iPhone 17 залишається понад 9 місяців, у мережі вже накопичилося достатньо чуток про нові смартфони. Наприклад, стандартні моделі iPhone нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, вперше за багато років оновиться "фронталка", а 17 Pro Max стане першим айфоном, у якому всі три камери мають роздільну здатність 48 Мп.

Вас також можуть зацікавити новини: