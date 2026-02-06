Розсекречено новий дешевий iPhone, який вийде вже цього місяця

Смартфон отримає MagSafe з потужністю зарядки 25 Вт, за відсутність якого дуже сварили iPhone 16e.

Apple представить новий доступний смартфон iPhone 17e вже до кінця місяця – раніше пристрій очікували побачити лише навесні, проте нові витоки вказують на більш ранній реліз. Також в мережі розкрили ключові поліпшення майбутньої моделі.

Як повідомляє Macwelt з посиланням на джерела в ланцюжку поставок, смартфон анонсують 19 лютого без зайвого галасу – просто через публікацію на сайті. Поставки почнуться через кілька днів після анонсу.

За інформацією джерел, смартфон отримає MagSafe з потужністю зарядки 25 Вт, відсутність якого стала одним з ключових недоліків iPhone 16е. В якості чипсету буде встановлений А19, який приблизно на 5-10% швидший, ніж A18, встановлений в iPhone 16e.

Інші технічні характеристики включають 6,1-дюймовий OLED-дисплей з частотою 60 Гц, основну камеру на 48 Мп, 12-Мп селфі-камеру, модуль Face ID, а також модем Apple C1X другого покоління і фірмовий бездротовий чіп N1. Ціна, судячи з усього, залишиться колишньою – 599 доларів.

Інформація про передню панель залишається суперечливою: одні інсайдери стверджують, що смартфон збереже традиційний виріз-"чубчик", тоді як інші очікують, що Apple все ж перейде на більш сучасний формат Dynamic Island.

У витоку також згадується iPad 12, який можуть анонсувати разом з iPhone 17e. Планшет, як стверджується, оснастять чипсетом A18 замість раніше очікуваного A19, що може вказувати на більш скромне позиціювання пристрою в лінійці Apple.

Раніше з'явилася інформація, що Apple відклала вихід базового iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

