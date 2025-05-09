Майбутнє, яке нам усім обіцяли Sci-Fi фільми.

Словацька компанія Klein Vision представила AirCar 2 – перший "готовий до виробництва" прототип літаючого автомобіля. Виробництво стартує у вересні, а продажі запустять на початку 2026 року, пише портал Top Gear.

Словацькі інженери обіцяють швидкість до 200 км/год дорогою і до 250 км/год у повітрі, а трансформація з одного стану в інший займає ~80 секунд. Запас ходу в режимі літака – до 1000 км.

Компанія зазначила, що довжина машини в стандартному вигляді 5,8 м, за рахунок чого вона поміщається на стандартній парковці.

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Klein Vision планує збирати до 100 машин на рік. Ціна передзамовлення – від $800 тисяч до $1 млн.

Прототип Aircar уже отримав сертифікат льотної придатності та здійснив понад 500 успішних тестових польотів.

Раніше стало відомо, що Apple припиняє десятирічне прагнення зі створення власного електромобіля. Замість цього компанія зосередилася на розробці домашніх роботів. Цей напрямок може стати наступним великим проєктом для бізнесу Apple.

Тим часом очільник Tesla Ілон Маска обіцяє 10 000 людиноподібних роботів Optimus уже 2025 року. Згідно із задумом, такі роботи покликані замінити більшу частину рутинної людської роботи. Йдеться про покупки в супермаркетах, прання та інші завдання.

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