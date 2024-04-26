Продажі AirCar заплановані на цей рік, але ціну поки що не говорять.

Гібридний автомобіль-літак AirCar, розроблений у Словаччині, здійснив перший політ із пасажиром на борту. Як повідомляє портал Auto Evolution, транспортний засіб протестував піонер електронної музики Жан-Мішель Жарр.

Гібрид спортакара і літака ще у 2022 році отримав сертифікат льотної придатності. Пального вистачає на 1000 км польоту, а після приземлення крила прибираються в кузов – і можна їхати дорогою.

AirCar здатний перевозити двох людей загальною вагою до 200 кг і розганятися до 300 км/год. Важливий момент, що на відміну від прототипів літаючих таксі, цей трансформер не вміє злітати і приземлятися вертикально: йому необхідна злітно-посадкова смуга. При цьому трансформація з автомобіля в літак займає 2 хвилини 15 секунд.

Продажі AirCar заплановані на цей рік, але ціну поки що не говорять. Орієнтир – десь між $500 тис. і мільйоном. Щоб керувати автомобілем, потрібно мати ліцензію пілота.

Раніше стало відомо, що Apple припиняє десятирічне прагнення зі створення власного електромобіля. Замість цього яблучна корпорація зосередилася на розробці домашніх роботів. Цей напрямок може стати наступним великим проєктом для бізнесу Apple.

Водночас виробник смартфонів Xiaomi вирішив кинути виклик Tesla і вийшов на ринок електромобілів із новою моделлю Speed Ultra 7 (SU7). У найближчі 10 років Xiaomi має намір інвестувати у виробництво електромобілів $10 млрд.

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