До основних переваг Android найчастіше відносять гнучкість, відкритість і сумісність.

Популярний західний портал Android Authority провів опитування серед своїх читачів і з'ясував, що абсолютна більшість власників смартфонів Android не планують переходити на пристрої Apple.

З майже 13 тисяч респондентів 80% відповіли, що задоволені операційною системою своїх пристроїв і не розглядають можливість переходу на iOS.

Результати опитування підкреслюють непохитну відданість користувачів Android своєї платформи. Причини такого вибору часто пов'язані з більш гнучким налаштуванням системи, розширеним інструментарієм для ентузіастів, підтримкою сторонніх застосунків і багатими можливостями кастомізації. Таким чином, кожен може знайти щось для себе.

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Хоча в Android Authority і підкреслюють, що користувачі в принципі рідко хочуть переходити зі звичної мобільної платформи на нову – як показують інші опитування, це стосується і любителів "яблучної" техніки.

Примітно, у звіті аналітиків з CIRP йшлося про те, що кількість користувачів Android, які переходять на iPhone, сягнула 5-річного максимуму. При цьому, найчастіше користувачі роблять свій вибір на користь старіших моделей iPhone, ігноруючи новинки.

Опитування показало, якими смартфонами найбільше задоволені користувачі Android у 2025 році. У списку Honor Magic 7, Xiaomi 15 Ultra та інші моделі.

У рейтингу задоволеності Apple лідером став iPhone 12 mini. Його люблять за компактні розміри, 5,4-дюймовий екран і тривалу підтримку iOS. Також у топ улюбленців потрапили iPhone SE 2, iPhone 16, iPhone 8 і iPhone 13 Mini.

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