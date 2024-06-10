Microsoft анонсувала відразу декілька нових консолей Xbox, але є нюанс

На презентації Xbox Games Showcase 2024, крім безлічі нових ігор, компанія Microsoft представила оновлену лінійку консолей. Але, по суті, ніяких новинок серед них немає, як і обіцяної портативної консолі.
Microsoft запланувала до виходу:
- Білу Xbox Series X на 1 терабайт без дисковода – $400;
- Чорну Xbox Series X на 2 терабайти з дисководом – $600;
- Білу Xbox Series S на 1 ТБ без дисковода – $350.
Усі три моделі з'являться в продажу до майбутнього святкового сезону 2024.
Варто зазначити, що це незначне оновлення в середині покоління, а не поліпшені версії консолей. Є інформація, що Microsoft вирішила відмовитися від оновлення середини циклу покоління, щоб випустити нове покоління Xbox раніше PS6 на рік-півтора.
Всупереч чуткам, на ігровому шоу Xbox не показали і навіть не натякнули на портативну консоль. Після презентації, в гостях у IGN Live Філ Спенсер заявив: особисто він вважає, що у бренду Xbox неодмінно має бути портативна консоль. Цілком імовірно, що анонс портативного Xbox тільки справа часу.
Нагадаємо, у травні Nintendo офіційно підтвердила факт розробки наступника Switch. Наступну консоль компанії буде анонсовано до березня 2025 року, а вийде вона, найімовірніше, у другій половині року.
Що стосується Steam Deck 2, то виходу нового пристрою Valve доведеться чекати щонайменше кілька років, а ціна нібито помітно зросте. До того моменту на ринку з'явиться Switch 2 і, можливо, портативний Xbox.