Microsoft анонсувала відразу декілька нових консолей Xbox, але є нюанс

По суті, жодних новинок серед них немає, як і обіцяної портативної консолі.

На презентації Xbox Games Showcase 2024, крім безлічі нових ігор, компанія Microsoft представила оновлену лінійку консолей. Але, по суті, ніяких новинок серед них немає, як і обіцяної портативної консолі.

Microsoft запланувала до виходу:

Білу Xbox Series X на 1 терабайт без дисковода – $400;

Чорну Xbox Series X на 2 терабайти з дисководом – $600;

Білу Xbox Series S на 1 ТБ без дисковода – $350.

Усі три моделі з'являться в продажу до майбутнього святкового сезону 2024.

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Варто зазначити, що це незначне оновлення в середині покоління, а не поліпшені версії консолей. Є інформація, що Microsoft вирішила відмовитися від оновлення середини циклу покоління, щоб випустити нове покоління Xbox раніше PS6 на рік-півтора.

Всупереч чуткам, на ігровому шоу Xbox не показали і навіть не натякнули на портативну консоль. Після презентації, в гостях у IGN Live Філ Спенсер заявив: особисто він вважає, що у бренду Xbox неодмінно має бути портативна консоль. Цілком імовірно, що анонс портативного Xbox тільки справа часу.

Нагадаємо, у травні Nintendo офіційно підтвердила факт розробки наступника Switch. Наступну консоль компанії буде анонсовано до березня 2025 року, а вийде вона, найімовірніше, у другій половині року.

Що стосується Steam Deck 2, то виходу нового пристрою Valve доведеться чекати щонайменше кілька років, а ціна нібито помітно зросте. До того моменту на ринку з'явиться Switch 2 і, можливо, портативний Xbox.

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