Фахівці назвали три найкращі бюджетні смартфони, що вийшли у 2026 році

Galaxy вирізняється якісним AMOLED-екраном і тривалою підтримкою оновлень, а Motorola робить ставку на вищу продуктивність.

За останні пів року на ринку з’явилася низка недорогих, але хороших смартфонів. У боротьбі за бюджетний сегмент беруть участь Samsung, Motorola та інші Android-бренди. Але при такій різноманітності вибрати відповідний пристрій непросто.

Редакція порталу NY Times виділила три недорогі Android-смартфони, на які варто звернути увагу влітку 2026 року.

Samsung Galaxy A17 5G (~8000 грн)

Однією з найсильніших сторін смартфона є 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 90 Гц. Для бюджетного сегмента така панель – рідкість: більшість конкурентів використовують LCD-дисплеї з меншим контрастом. Завдяки AMOLED картинка виглядає більш насиченою, а перегляд фільмів та ігри – приємнішими.

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Автономність теж на висоті – під час тестів пристрій витримав цілий день активного використання. Ще один важливий плюс – безпрецедентні шість років оновлень Android для бюджетного сегменту. Це означає, що смартфон залишиться актуальним навіть після 2031 року.

Також Galaxy A17 отримав низку функцій, які зазвичай зустрічаються у дорожчих моделях – підтримку NFC, eSIM, сканер відбитків пальців, захист від пилу та бризок за стандартом IP54, а також можливість розширення пам’яті. Однак є й компроміси: 4 ГБ оперативної пам’яті можуть обмежити запас на майбутнє, а динаміки не є стереофонічними.

Motorola Moto G Power 2026 (~12 000 грн)

Для користувачів, яким потрібна вища продуктивність, альтернативою може стати Moto G Power 2026. Смартфон оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті, екраном 6,8 дюйма з частотою 120 Гц та акумулятором 5200 мАг, здатним працювати кілька днів.

Однак, на відміну від Galaxy A17, смартфон отримає лише три роки оновлень безпеки. Також компанія відмовилася від бездротової зарядки, яка була в торішній версії.

Google Pixel 10a (~23 000 грн)

Тим, хто готовий витратити більше, варто звернути увагу на Pixel 10a. Його ціна стартує від $500, але смартфон пропонує підтримку сучасних функцій штучного інтелекту та знімає на рівні з iPhone. Виробник обіцяє оновлення до весни 2033 року, що робить пристрій одним з найдовговічніших у принципі.

У порівнянні з 9a, Pixel 10a заряджається швидше, а заряду батареї легко вистачає на день роботи. Також покупців порадує плоский модуль камери, який практично не виступає над корпусом.

Якщо ви шукаєте потужну начинку, бенчмарк AnTuTu опублікував свіжий рейтинг найпотужніших смартфонів. Практично всі пристрої з топ-10 – це флагмани на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

УНІАН писав, що дешеві смартфони можуть зникнути вже у 2027 році. Причина –стрімке зростання попиту на пам'ять DRAM для систем ШІ, що залишає виробникам мобільних пристроїв дедалі менше доступних компонентів.

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