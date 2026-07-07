Фахівці назвали три найкращі бюджетні смартфони, що вийшли у 2026 році

За останні пів року на ринку з’явилася низка недорогих, але хороших смартфонів. У боротьбі за бюджетний сегмент беруть участь Samsung, Motorola та інші Android-бренди. Але при такій різноманітності вибрати відповідний пристрій непросто.

Редакція порталу NY Times виділила три недорогі Android-смартфони, на які варто звернути увагу влітку 2026 року.

Samsung Galaxy A17 5G (~8000 грн)

Однією з найсильніших сторін смартфона є 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 90 Гц. Для бюджетного сегмента така панель – рідкість: більшість конкурентів використовують LCD-дисплеї з меншим контрастом. Завдяки AMOLED картинка виглядає більш насиченою, а перегляд фільмів та ігри – приємнішими.

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Автономність теж на висоті – під час тестів пристрій витримав цілий день активного використання. Ще один важливий плюс – безпрецедентні шість років оновлень Android для бюджетного сегменту. Це означає, що смартфон залишиться актуальним навіть після 2031 року.

Фахівці назвали три найкращі бюджетні смартфони, що вийшли у 2026 році

Також Galaxy A17 отримав низку функцій, які зазвичай зустрічаються у дорожчих моделях – підтримку NFC, eSIM, сканер відбитків пальців, захист від пилу та бризок за стандартом IP54, а також можливість розширення пам’яті. Однак є й компроміси: 4 ГБ оперативної пам’яті можуть обмежити запас на майбутнє, а динаміки не є стереофонічними.

Motorola Moto G Power 2026 (~12 000 грн)

Для користувачів, яким потрібна вища продуктивність, альтернативою може стати Moto G Power 2026. Смартфон оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті, екраном 6,8 дюйма з частотою 120 Гц та акумулятором 5200 мАг, здатним працювати кілька днів.

Фахівці назвали три найкращі бюджетні смартфони, що вийшли у 2026 році

Однак, на відміну від Galaxy A17, смартфон отримає лише три роки оновлень безпеки. Також компанія відмовилася від бездротової зарядки, яка була в торішній версії.

Google Pixel 10a (~23 000 грн)

Тим, хто готовий витратити більше, варто звернути увагу на Pixel 10a. Його ціна стартує від $500, але смартфон пропонує підтримку сучасних функцій штучного інтелекту та знімає на рівні з iPhone. Виробник обіцяє оновлення до весни 2033 року, що робить пристрій одним з найдовговічніших у принципі.

У порівнянні з 9a, Pixel 10a заряджається швидше, а заряду батареї легко вистачає на день роботи. Також покупців порадує плоский модуль камери, який практично не виступає над корпусом.

Фахівці назвали три найкращі бюджетні смартфони, що вийшли у 2026 році

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