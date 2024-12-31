До рейтингу потрапили моделі від трьох брендів – Samsung, Motorola і TCL.

У 2024 році не потрібно витрачати багато грошей, щоб отримати якісний телефон. Є низка пристроїв на ринку з категорії "топ за свої гроші", які при бюджетному позиціюванню можуть порадувати продуктивним залізом, оптимальною камерою і високою автономністю.

Редакція порталу CNET під кінець року відібрала п'ятірку найкращих смартфонів з Android, які продаються не дорожче $200 або 8000 у гривнях. До рейтингу потрапили моделі від трьох брендів – Samsung, Motorola і TCL.

Ідеальним "бюджетником" наприкінці 2024 року вважається Samsung Galaxy A15 5G. Це один із найдешевших смартфонів на ринку, який пропонує AMOLED-екран із роздільною здатністю Full HD+ та 5 років підтримки безпеки.

Це один із найдешевших смартфонів на ринку, який пропонує AMOLED-екран із роздільною здатністю Full HD+ та 5 років підтримки безпеки. Також смартфон вийшов із доволі спритним чипсетом MediaTek Helio G99, непоганим набором камер на 13 і 50+5+2 мегапікселів та акумулятором 5000 мАг. Це робить Galaxy A15 оптимальним вибором, якщо вам просто потрібен телефон для базових завдань, який не доведеться міняти через пару років.

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TCL 50 XL 5G містить у собі вражаючу кількість можливостей за $160. Це один із найдоступніших телефонів зі 120-герцовим екраном і 6 ГБ ОЗП у базі, що дає змогу гаджету легко справлятися з багатозадачністю.

Засмучують лише не найвитриваліша батарея і камери, які добре знімають тільки в умовах хорошого освітлення. Проте, це все одно чудовий вибір за свої гроші.

Motorola Moto G 5G назвали найстильнішим недорогим смартфоном. Його хвалять за екран з частотою оновлення 120 Гц, NFC-модуль і камеру, яка може знімати хороші знімки з великою кількістю деталей.

назвали найстильнішим недорогим смартфоном. Його хвалять за екран з частотою оновлення 120 Гц, NFC-модуль і камеру, яка може знімати хороші знімки з великою кількістю деталей. Серед недоліків – посередня продуктивність і короткий термін оновлення ПЗ.

Moto G Stylus (2023) – ще один збалансований бюджетник від Motorola. Спереду розташований 6,5-дюймовий IPS-екран з частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує плавну анімацію під час навігації в додатках і читанні веб-сайтів, а 50-Мп основна камера робить якісні знімки як у приміщенні, так і на вулиці.

– ще один збалансований бюджетник від Motorola. Спереду розташований 6,5-дюймовий IPS-екран з частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує плавну анімацію під час навігації в додатках і читанні веб-сайтів, а 50-Мп основна камера робить якісні знімки як у приміщенні, так і на вулиці. Але головна фішка девайса в іншому – це вбудований стилус, який зараз можна знайти тільки у флагманських Samsung Galaxy Ultra.

Ультрабюджетний Samsung Galaxy A03s складається з одних компромісів, але при ціні ~5000 гривень пропонує все необхідне для найневибагливіших користувачів. Для них тут великий HD-дисплей на 6,5 дюйма, потрійна камера на 13+2+2 Мп і акумулятор 5000 мАг зі швидким 15-ватним адаптером у комплекті.

складається з одних компромісів, але при ціні ~5000 гривень пропонує все необхідне для найневибагливіших користувачів. Для них тут великий HD-дисплей на 6,5 дюйма, потрійна камера на 13+2+2 Мп і акумулятор 5000 мАг зі швидким 15-ватним адаптером у комплекті. Головна перевага цього бюджетника: політика оновлень Samsung. Апарат, випущений минулого року, отримає чотири роки оновлень безпеки, що означає, що залишилося ще три.

Під кінець року ЗМІ та блогери підбивають всілякі підсумки, публікують топи і добірки. Портал PC Gamer розповідав про найкращі процесори, ігрові ноутбуки та девайси для геймерів, які вийшли у 2024 році.

Раніше експерти обрали 8 найкращих бюджетних смартфонів, не дорожчих за 10 000 грн. У битві за бюджетний сегмент беруть участь Xiaomi, Motorola, Samsung та інші.

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