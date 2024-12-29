Видання PC Gamer продовжує підбивати підсумки року, що минає. Слідом за найкращими ігровими ноутбуками журналісти склали топ найкращих геймерських процесорів, які були випущені за останні 12 місяців.
У редакції вийшов невеликий список із трьох процесорів – і всі вони від AMD.
Перший номінант – AMD Ryzen 7 5700X3D, який по суті є злегка урізаним Ryzen 7 5800X3D зі зниженою на 400 МГц частотою роботи. Для бюджетних ПК на сокеті AM4 – це ідеальний ігровий процесор.
На другому місці – AMD Ryzen 7 9800X3D, який став прямим наступником Ryzen 7 7800X3D. Це найпотужніший і найкращий процесор для ігор, без компромісів. Але універсальним його назвати складно, оскільки для робочих завдань є процесори швидші й дешевші. Крім того, через дефіцит цінник Ryzen 7 9800X3D трохи завищений.
Третім став Ryzen 9 9950X – актуальний флагман, який потрапив у топ 2024 року завдяки феноменальній продуктивності в робочих завданнях і чудовій в ігрових. Цей 16-ядерний CPU вельми енергоефективний і для своїх характеристик коштує адекватно.
Редакція PC Gamer планує оголосити переможця 31 грудня.
Раніше стало відомо, що в ігрових процесорів Intel і AMD з'явиться новий відомий конкурент. Компанія Qualcomm, що займає домінуюче становище на ринку чіпів для Android-смартфонів, вирішила захопити і деяку частку ринку ПК.
Тим часом Intel зараз переживає найбільшу кризу в історії. Тільки за останній квартал чипмейкер втратив 5% ринку процесорів, зазнав збитків на $16 млрд і звільнив 15 тисяч співробітників. У США настільки стурбовані долею Intel, що вже почали обговорювати "план порятунку",