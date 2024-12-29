У редакції PC Gamer вийшов невеликий список із трьох процесорів – і всі вони від AMD.

Видання PC Gamer продовжує підбивати підсумки року, що минає. Слідом за найкращими ігровими ноутбуками журналісти склали топ найкращих геймерських процесорів, які були випущені за останні 12 місяців.

У редакції вийшов невеликий список із трьох процесорів – і всі вони від AMD.

Перший номінант – AMD Ryzen 7 5700X3D, який по суті є злегка урізаним Ryzen 7 5800X3D зі зниженою на 400 МГц частотою роботи. Для бюджетних ПК на сокеті AM4 – це ідеальний ігровий процесор.

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На другому місці – AMD Ryzen 7 9800X3D, який став прямим наступником Ryzen 7 7800X3D. Це найпотужніший і найкращий процесор для ігор, без компромісів. Але універсальним його назвати складно, оскільки для робочих завдань є процесори швидші й дешевші. Крім того, через дефіцит цінник Ryzen 7 9800X3D трохи завищений.

Третім став Ryzen 9 9950X – актуальний флагман, який потрапив у топ 2024 року завдяки феноменальній продуктивності в робочих завданнях і чудовій в ігрових. Цей 16-ядерний CPU вельми енергоефективний і для своїх характеристик коштує адекватно.

Редакція PC Gamer планує оголосити переможця 31 грудня.

Раніше стало відомо, що в ігрових процесорів Intel і AMD з'явиться новий відомий конкурент. Компанія Qualcomm, що займає домінуюче становище на ринку чіпів для Android-смартфонів, вирішила захопити і деяку частку ринку ПК.

Тим часом Intel зараз переживає найбільшу кризу в історії. Тільки за останній квартал чипмейкер втратив 5% ринку процесорів, зазнав збитків на $16 млрд і звільнив 15 тисяч співробітників. У США настільки стурбовані долею Intel, що вже почали обговорювати "план порятунку",

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