До добірки увійшли навушники, ноутбуки, монітори і ще кілька пристроїв для захоплених геймерів.

Під кінець року ЗМІ та блогери підбивають всілякі підсумки, публікують топи і добірки. Не став винятком і ресурс PC Gamer, який, крім іншого, вирішив розповісти про найбільш вдалі пристрої для захоплених геймерів.

Навушники, ноутбуки, монітори – ці 5 геймерських девайсів найбільше вразили зарубіжних фахівців у році, що минає.

Першими згадали бездротові навушники SteelSeries Arctis GameBuds , у яких топова якість звучання, спеціальні ігрові аудіопрофілі, є підтримка бездротової зарядки Qi і висока автономність.

, у яких топова якість звучання, спеціальні ігрові аудіопрофілі, є підтримка бездротової зарядки Qi і висока автономність. Мікрофон Shure MV7+ опинився в топі завдяки фантастичному звуку "прямо з коробки", просунутому програмному забезпеченні, якісній збірці і яскравому RGB-підсвічуванню. Але цінник високий, а стійку для мікрофона потрібно докуповувати окремо.

опинився в топі завдяки фантастичному звуку "прямо з коробки", просунутому програмному забезпеченні, якісній збірці і яскравому RGB-підсвічуванню. Але цінник високий, а стійку для мікрофона потрібно докуповувати окремо. Зовнішній SSD-накопичувач ADATA SD810 на 1 терабайт може похвалитися високою швидкістю, яка випереджає багатьох конкурентів (ігри вантажаться миттєво) і захистом від пилу і води IP68. А ось захисту від падінь немає.

на 1 терабайт може похвалитися високою швидкістю, яка випереджає багатьох конкурентів (ігри вантажаться миттєво) і захистом від пилу і води IP68. А ось захисту від падінь немає. Найкращим ноутбуком для ігор 2024 року випуску назвали ASUS ROG Zephyrus G16 . Оснащений відеокартою Nvidia RTX 4070 і процесором AMD Ryzen AI HX 370, він має преміальний дизайн, тонкий корпус, яскравий OLED-екран, тактильний трекпад і чудові динаміки.

. Оснащений відеокартою Nvidia RTX 4070 і процесором AMD Ryzen AI HX 370, він має преміальний дизайн, тонкий корпус, яскравий OLED-екран, тактильний трекпад і чудові динаміки. Замикає топ-5 ігровий монітор MSI MPG 321URX з приголомшливою панеллю QD-OLED, роздільною здатністю 4K і ціною дешевше ніж у конкурентів.

Відео дня

А якщо ви хочете зібрати недорогий ігровий ПК, Steam показував середньостатистичний комп'ютер свого геймера в 2024 році. Найпопулярнішою відеокартою залишається RTX 3060, а колись лідер GTX 1060 уперше вилетів із топ-10.

Нагадаємо, вже на початку січня 2025 року відбудеться презентація нових відеокарт Nvidia GeForce. Разом з RTX 5090 і 5080 мають представити RTX 5070 і 5070 Ti.

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