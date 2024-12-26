2024-й був вдалим роком для ігрових ноутбуків завдяки новим процесорам і витонченим конструкціям.

Оглядачі PC Gamer підбили підсумки року, визначивши головних претендентів на звання найкращого ігрового ноутбука. У 2024 році з'явилися нові процесори Intel і AMD, що дало змогу виробникам зробити свої девайси ще потужнішими, тоншими і функціональнішими.

У редакції вийшов невеликий список із трьох ноутбуків, кожен із яких виділяється по-своєму:

Asus ROG Zephyrus G16 – це абсолютно преміальний ігровий ноутбук у всьому. Йдеться про поєднання процесора Ryzen AI 9 HX 370 і відеокарти RTX 4070. Водночас лептоп залишається легким і портативним, роблячи його чудовим вибором для тих, хто часто бере техніку із собою.

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На другому місці – Gigabyte G6X (2024), який позиціонується як бюджетний варіант для геймерів. Попри доступну ціну, модель оснащена відеокартою RTX 40-ї серії та сучасним процесором Intel, а також має деякі сучасні фішки, як-от екран 1200p, 16-дюймовий форм-фактор і частоту оновлення 165 Гц.

ASUS TUF Gaming A14 опинився в рейтингу завдяки компактним розмірам, високій продуктивності та адекватному співвідношенню "ціна-якість". Оснащений чипом Ryzen AI 9 HX 370, він зберігає строгий дизайн і металевий корпус, придатний не тільки для ігор, а й для навчання або роботи.

А якщо ви хочете зібрати недорогий ігровий ПК, Steam показував середньостатистичний комп'ютер свого геймера у 2024 році. Найпопулярнішою відеокартою залишається RTX 3060, а колись лідер GTX 1060 уперше вилетів із топ-10.

2024-й вийшов багатим на релізи. Але наступний рік має шанси порвати всі рейтинги і чарти. Що говорити, якщо в одному тільки лютому виходять Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, Civilization 7, Avowed і Monster Hunter Wilds. А восени ми чекаємо ГТА 6 і Death Stranding 2.

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