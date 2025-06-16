Серед лідерів у рейтингу популярності пристрої Huawei, Samsung і Xiaomi.

Авторитетне видання GSMArena опублікувало список із 10 смартфонів, якими найчастіше цікавилися відвідувачі сайту за минулий тиждень. У топі є як смартфони-флагмани, так і більш доступні моделі.

Лідером став Huawei Pura 80 Ultra. Новітній флагман виробника знову отримав акцент на можливості камер, де особливо виділяється унікальна система в перископному модулі з двома об'єктивами одночасно.

Другу і третю позиції рейтингу посіли дві найпопулярніші моделі Samsung – доступний Galaxy A56 і дорогий S25 Ultra. Завдяки широкому асортименту і постійному технологічному оновленню, Samsung, як і раніше, перебуває в центрі уваги користувачів, зазначають автори.

Відео дня

Компактний монстр OnePlus 13S посів четверту позицію, а топ-5 замкнув топ за свої гроші Redmi Turbo 4 Pro. Другу п'ятірку рейтингу відкриває iPhone 16 Pro Max, який продовжує залишатися в центрі уваги навіть через пів року після виходу.

У нижній частині рейтингу – Poco X7 Pro, iQOO Neo 10, Infinix GT 30 Pro і Samsung S25 Edge.

Якщо плануєте купувати айфон, УНІАН називав 17 причин, чому краще почекати на iPhone 17. Очікується, що це буде одне з найцікавіших оновлень за останні роки.

Опитування показало, якими смартфонами найбільше задоволені користувачі Android у 2025 році. У списку Honor Magic 7, Xiaomi 15 Ultra та інші моделі.

Вас також можуть зацікавити новини: