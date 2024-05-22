Раніше передбачалося, що Galaxy Ring коштуватиме в районі 200-250 доларів. Але, схоже, ціна буде вищою.

Уже відомо, що в другій половині цього року Samsung випустить щонайменше чотири натільних пристрої, включно з Galaxy Ring – довгоочікуваним смарт-кільцем, яке називають менш нав'язливою та більш автономною альтернативою смарт-годиннику.

Згідно з інсайдерською інформацією, потенційних покупців Galaxy Ring може чекати неприємний сюрприз. Якщо раніше вважалося, що новинку оцінять у 200-250 доларів, то тепер Samsung нібито визначся з ціною і попросить за неї $300-350. Для порівняння, за ці гроші зараз можна купити розумний годинник Apple Watch 8 або майбутні Galaxy Watch 7.

Samsung анонсувала своє першу розумне кільце разом зі смартфонами Galaxy S24 у січні. Компанія не назвала ціну, але повідомила, що надійде в продаж воно до кінця 2024 року. Такий пристрій має вбудований акселерометр, датчик серцевого ритму та гіроскоп для вимірювання активності, частоти пульсу та сну. При цьому він дуже компактний і не має дисплея, що робить його ідеальним для відстеження сну.

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Однак Galaxy Ring, найімовірніше, не отримає вбудований GPS, що робить його неефективним для відстеження занять на свіжому повітрі та тренувань. Таким чином, якщо витік підтвердиться, високий цінник Galaxy Ring може відлякати багатьох користувачів, і люди, можливо, вважатимуть за краще замість цього купити повноцінні Galaxy Watch.

Також Samsung підтвердила, що перстень спочатку буде сумісний тільки зі смартфонами Galaxy, а підтримка інших Android-пристроїв з'явиться пізніше. При цьому сумісності з iOS нібито взагалі не буде.

За чутками, свою "розумну" каблучку скоро представить і Apple. ЗМІ писали, що компанія серйозно занепокоєна виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з розробки натільного гаджета. Водночас Xiaomi нещодавно випустила своє смарт-кільце дешевше за $100.

Джерела Bloomberg також повідомляли, що Apple готується до радикальних змін на ринку натільних пристроїв. Разом зі смарт-кільцем, компанія готує "розумні" окуляри, які будуть схожі на класичні Ray-Ban.

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