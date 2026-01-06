Перший погляд на iPhone Fold: Samsung показала гнучкий дисплей без видимої складки

Передбачається, що саме цей дисплей без лінії вигину має отримати перший складаний смартфон від Apple.

Ймовірно, складаний iPhone дійсно буде зовсім без складки. Компанія Samsung Display показала на CES 2026 перший складаний дисплей, на якому зовсім непомітна лінія вигину.

Офіційних підтверджень немає, однак, як пише AppleInsider, саме ця розробка має лягти в основу iPhone Fold, який готується до релізу восени 2026 року. Samsung Display, як відомо, є основним постачальником OLED-екранів для смартфонів Apple.

Раніше Apple планувала створити власний складаний екран, однак на певному етапі постала перед труднощами, намагаючись прибрати складку і знайти ідеальне ультратонке скло, через що звернулася до Samsung Display для виробництва панелей для свого першого складного iPhone.

На CES 2026 роздивитись новинку можна було лише обмежений час – стенд з нею прибрали невдовзі після встановлення. Інсайдер Ice Universe пише, що наживо панель має чудовий вигляд, а "найголовніше, на ній немає жодної складки". Утім, поки неможливо сказати, чи збереже екран без складки свої властивості після десятків тисяч циклів відкривання і закривання.

Крім iPhone Fold, такий самий дисплей без складки мають отримати нові розкладачки Galaxy, включно з Wide Fold з більш "планшетними" пропорціями.

За різними оцінками, складаний iPhone може коштувати від 2000 до 2400 доларів – це дорожче за основних конкурентів у сегменті. Реліз намічено на осінь 2026 року.

