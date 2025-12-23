У 2026 році на ринку розкладачок з'являться перші "широкі" смартфони.

Схоже, Samsung вирішила заздалегідь підготуватися до виходу iPhone Fold та готує до релізу в 2026 році новий складаний смартфон з більш "планшетними" пропорціями. Інсайдами про пристрій поділилися в корейському виданні ETNews.

У мережі давно ходять чутки про те, що "розкладачка" Apple буде свого роду гібридом iPad mini і iPhone mini. Діагональ у складеному вигляді складе 5,3 дюйма і 7,6 дюйма в розкритому з квадратним співвідношенням сторін 4:3.

За інформацією видання, широкий Samsung Z Fold буде оснащений дисплеєм зі схожим співвідношенням сторін. Такий формат має зробити пристрій зручнішим для читання, роботи з документами, перегляду відео та виконання завдань, пов'язаних із дизайном.

При цьому про відмову від стандартного Z Fold 8 не йдеться. Таким чином, у 2026 році Samsung, швидше за все, знову представить одразу три складаних Galaxy: оновлені Z Fold і Z Flip, а також окрему модель із "широким" форм-фактором для конкуренції з Apple.

Очікується, що обидві розкладачки – і Samsung Wide Fold, і iPhone Fold – анонсують восени 2026 року. Ціна останньої може скласти 2400 доларів (близько 100 000 грн), що дорожче за основних конкурентів у цьому форм-факторі.

Нагадаємо, раніше цього місяця Samsung представила свій перший смартфон із трьома екранами – попри цінник у $2400 новинку швидко розкупили. На глобальному ринку пристрій з'явиться на початку 2026 року.

Тим часом традиційна січнева презентація нового покоління флагманів Samsung може затриматися до лютого, а в продаж Galaxy S26 надійдуть тільки в березні 2026 року, пише джерело.

