Ідеальний 'бюджетник': названо найкращі смартфони на ринку в межах 8000 грн

Дедалі частіше в бюджетних смартфонах можна знайти підвищену частоту оновлення, надійні камери, а також тривалу підтримку оновленнями.

Якщо ви знаходитесь в пошуках недорогого смартфона, який при цьому має оптимальне поєднання продуктивності та функціоналу, фахівці порталу GSMArena вибрали найбільш збалансовані варіанти для купівлі у 2025 році в межах 150 євро або 8000 грн.

У авторів вийшов невеликий список з чотирьох телефонів. Очікувано, топ в основному зайнятий моделями від Samsung і Xiaomi.

Samsung Galaxy A16 5G (~8000 грн) – найоптимальніший бюджетник 2025 року. Він один із небагатьох у своєму ціновому сегменті пропонує Super AMOLED дисплей, не кажучи вже про підтримку оновленнями Android цілих шість років.

– найоптимальніший бюджетник 2025 року. Він один із небагатьох у своєму ціновому сегменті пропонує Super AMOLED дисплей, не кажучи вже про підтримку оновленнями Android цілих шість років. Також смартфон вийшов з привабливою дизайном, міцною збіркою, надійною основною камерою для фото/відео і великим часом автономної роботи.

Відео дня

Xiaomi Redmi Note 14 4G (~7000 грн) – хороший універсал, який вийшов кращим за свого попередника. Надширококутна камера пішла в минуле, але натомість у "редміка" прокачали автономність, екран і поліпшили міцність завдяки корпусу із захистом IP54.

– хороший універсал, який вийшов кращим за свого попередника. Надширококутна камера пішла в минуле, але натомість у "редміка" прокачали автономність, екран і поліпшили міцність завдяки корпусу із захистом IP54. Не можна не похвалити й оптимальну з урахуванням низького цінника 108-Мп камеру та "фронталку" на 20 Мп, здатні видавати непогані фото і відео за хорошого освітлення.

Motorola Moto G24 Power (~6000 грн) – бюджетний апарат для тих, хто хоче мати чудовий час автономної роботи й швидку зарядку. Це заслуга акумулятора 6000 мАг, повна зарядка якого займає приблизно годину.

– бюджетний апарат для тих, хто хоче мати чудовий час автономної роботи й швидку зарядку. Це заслуга акумулятора 6000 мАг, повна зарядка якого займає приблизно годину. Єдине, що не вражає в G24 Power – це роздільна здатність екрана всього 720p, але в поєднанні з хорошим процесором Helio G85 він повинен забезпечити досить плавну роботу.

Xiaomi Redmi 14C (~4000 грн) – для ультрабюджетника не пошкодували надійну якість збірки зі склом Gorilla Glass 3 і водозахистом IP53. Дисплей забезпечує плавну частоту оновлення 120 Гц, що ідеально для перегляду відео і скролінгу в браузері.

– для ультрабюджетника не пошкодували надійну якість збірки зі склом Gorilla Glass 3 і водозахистом IP53. Дисплей забезпечує плавну частоту оновлення 120 Гц, що ідеально для перегляду відео і скролінгу в браузері. З інших наворотів можна виділити аудіороз'єм 3,5 мм, додаткове сховище microSD, і абсолютно новий дизайн, який нагадує флагманські девайси.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її айфонами – єдиний гравець, Android – це великий вибір на будь-який бюджет. Спеціалісти AnTuTu називали смартфони, які влітку 2025 року пропонують найкраще співвідношення ціни-продуктивності.

Як УНІАН уже розповідав, з 20 червня в Європі почали діяти нові вимоги до "екодизайну" смартфонів. Тепер усі девайси, що надходять на ринок ЄС, мають бути захищені від пилу і бризок, а також отримувати мінімум п'ять років оновлень ОС.

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