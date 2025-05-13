Це елітний камерофон з найбільшим надширококутним сенсором на ринку.

Sony анонсувала новий флагман-камерофон Xperia 1 VII з просунутими функціями для зйомки фото і відео. Портал GSMArena вже протестував пристрій і назвав його одним з найкращих камерофонів на ринку.

У смартфона унікальний телеоб'єктив на 12 мегапікселів з безперервним оптичним зумом і екстремальним наближенням. Надширококутний сенсор розміром 1/1,56 дюйма, так і зовсім, найдосконаліший з усіх, що пропонують сучасні мобільні пристрої. Роздільна здатність модуля – 48 Мп, як і в основної камери.

Ще одна особливість – 3,5-мм аудіороз'єм з використанням золота. Так зробили, щоб мінімізувати втрати звуку під час дротової передачі. А стереодинаміки розмістили на лицьовій панелі смартфона – так звук буде йти прямо на користувача.

Відео дня

Решта начинки теж на рівні: новітній процесор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, 6,5-дюймовий OLED-дисплей Bravia 120 Гц з роздільною здатністю 2340 х 1080 пікселів і батарея 5000 мАг із зарядкою 30 Вт. При активному використанні заряду вистачає на майже 15 годин.

До плюсів Xperia 1 VII також віднесли компактні розміри, стильний дизайн, преміальні матеріали корпусу, наявність слота для карти microSD і вологозахист IP68. А ще в нього механічна кнопка спуску затвора з двома рівнями натискання.

Sony Xperia 1 VII оцінили в 1499 євро, або близько 68 000 грн. Виробник обіцяє чотири роки оновлень Android і шість років патчів безпеки.

Раніше експерти порівняли фотоможливості смартфона за $1300 і $300 з метою з'ясувати, чи варто переплачувати. Для тесту було взято Samsung Galaxy S25 Ultra і новенький CMF Phone 2 Pro, який отримав одну з найбільш просунутих систем камер у своєму класі.

Нагадаємо, раніше Samsung представила рекордно тонкий смартфон Galaxy S25 Edge. У недалекому майбутньому тонкі смартфони мають з'явитися в асортименті й інших компаній, зокрема Apple.

Вас також можуть зацікавити новини: