Vivo представила флагман X200 Ultra з однією з найкращих камер у смартфонах.

Vivo офіційно представила флагманський смартфон X200 Ultra, в якому зібрані всі найбільш просунуті на сьогодні технології в галузі камер. У компанії називають X200 Ultra "камерою, яка вміє дзвонити".

Головна гордість девайса - це 200-мегапіксельний "супертелеоб'єктив" Zeiss APO з ЕФР 85 мм, діафрагмою f/2.27 і сенсором Samsung HP9 (1/1.4″). В її конструкції використовується призмова оптика нового покоління, якої немає в жодному іншому флагмані з тих, що вже представлені на ринку.

В основній використовується 50-мегапіксельний об'єктив на базі сенсора Sony LYT-818 з діафрагмою f/1.6 і фокусною відстанню 35 мм. Ширік (14 мм) з такою ж матрицею 50 Мп може похвалитися кутом захоплення 116 градусів та автофокусом. Доповнює систему фронтальна камера 50 Мп та фірмові ШІ-процесори V3+ і VS1.

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Ось кілька прикладів фото на смартфон, які показала Vivo на презентації:

Решта начинки теж не пасе задніх: новітній процесор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, батарея на 6 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 90 Вт через дріт і 40 Вт без. 6,78-дюймовий екран LTPO AMOLED з роздільною здатністю QHD+ має вигнуті краї, а сам пристрій захищений від пилу і вологи за стандартами IP69 і IP68.

У Китаї продажі стартують 28 квітня, ціни такі:

12+256 ГБ - 6499 юанів (близько 37 000 грн)

16+512 ГБ - 6999 юанів (близько 40 000 грн)

16 ГБ +1 ТБ - 7999 юанів (близько 45 000 грн)

Додатково до Vivo X200 Ultra випустять міні-телеоб'єктив Zeiss 2.35x з фокусною відстанню 200 мм, апертурою f/2.3 і 13 лінзами в конструкції.

Наразі найкращим камерофоном на ринку є Galaxy S25 Ultra, принаймні на думку авторитетних оглядачів Tom's Guide. Апарат Samsung пропонує найуніверсальнішу камеру з великою кількістю об'єктивів і найкращу якість зйомки із зумом.

Нагадаємо, новий смартфон з Китаю отримав рекордний акумулятор 8000 мАг. При цьому товщина пристрою становить менше 8 мм, а маса - лише 209 г.

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