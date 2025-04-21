Vivo представила флагман X200 Ultra з акцентом на фотоможливості / фото Vivo

Vivo офіційно представила флагманський смартфон X200 Ultra, в якому зібрані всі найбільш просунуті на сьогодні технології в галузі камер. У компанії називають X200 Ultra "камерою, яка вміє дзвонити".

Головна гордість девайса - це 200-мегапіксельний "супертелеоб'єктив" Zeiss APO з ЕФР 85 мм, діафрагмою f/2.27 і сенсором Samsung HP9 (1/1.4″). В її конструкції використовується призмова оптика нового покоління, якої немає в жодному іншому флагмані з тих, що вже представлені на ринку.

В основній використовується 50-мегапіксельний об'єктив на базі сенсора Sony LYT-818 з діафрагмою f/1.6 і фокусною відстанню 35 мм. Ширік (14 мм) з такою ж матрицею 50 Мп може похвалитися кутом захоплення 116 градусів та автофокусом. Доповнює систему фронтальна камера 50 Мп та фірмові ШІ-процесори V3+ і VS1.

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Ось кілька прикладів фото на смартфон, які показала Vivo на презентації:

Фото Vivo X200 Ultra 21 квітня 2025
Фото Vivo X200 Ultra 21 квітня 2025
Фото Vivo X200 Ultra 21 квітня 2025
Фото Vivo X200 Ultra 21 квітня 2025
Фото Vivo X200 Ultra 21 квітня 2025

Решта начинки теж не пасе задніх: новітній процесор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, батарея на 6 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 90 Вт через дріт і 40 Вт без. 6,78-дюймовий екран LTPO AMOLED з роздільною здатністю QHD+ має вигнуті краї, а сам пристрій захищений від пилу і вологи за стандартами IP69 і IP68.

У Китаї продажі стартують 28 квітня, ціни такі:

  • 12+256 ГБ - 6499 юанів (близько 37 000 грн)
  • 16+512 ГБ - 6999 юанів (близько 40 000 грн)
  • 16 ГБ +1 ТБ - 7999 юанів (близько 45 000 грн)

Додатково до Vivo X200 Ultra випустять міні-телеоб'єктив Zeiss 2.35x з фокусною відстанню 200 мм, апертурою f/2.3 і 13 лінзами в конструкції.

фото Vivo

Наразі найкращим камерофоном на ринку є Galaxy S25 Ultra, принаймні на думку авторитетних оглядачів Tom's Guide. Апарат Samsung пропонує найуніверсальнішу камеру з великою кількістю об'єктивів і найкращу якість зйомки із зумом.

Нагадаємо, новий смартфон з Китаю отримав рекордний акумулятор 8000 мАг. При цьому товщина пристрою становить менше 8 мм, а маса - лише 209 г.

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