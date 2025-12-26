Така батарея зазвичай характерна для пристроїв, які позиціюють себе як захищені.

Бренд Honor представив смартфони Win і Win RT, ключовою перевагою яких став кремній-вуглецевий акумулятор нового покоління ємністю 10 000 мАг. Це рекордний показник для масового смартфона флагманського рівня, пише Phone Arena.

За даними виробника, повного заряду вистачить на 16 годин безперервного ігрового процесу, 31 годину відтворення відео та 10 годин запису відео. Підтримується швидка зарядка по проводу 100 Вт, а старша модель додатково пропонує бездротову зарядку потужністю 80 Вт.

Смартфони оснащені однаковими 6,83-дюймовими 1.5K OLED-дисплеями з частотою оновлення 185 Гц. Honor Win працює на Snapdragon 8 Elite Gen 5, тоді як модель Win RT використовує екс-флагманський Snapdragon 8 Elite. Для охолодження використовується активна система з турбіною, вбудованою в модуль камер.

Honor Win оснащена трьома задніми камерами: головний сенсор на 50 МП, телеоб'єктив на 50 МП і ультраширик на 12 мегапікселів. У Honor Win RT тільки дві камери – відсутній телевик. Фронтальна камера в обох моделях має роздільну здатність 50 МП. Корпуси новинок виконані зі скловолокна та підтримують захист за стандартом IP69.

Продажі Honor Win і Honor Win RT вже почалися в Китаї. Ціна Win RT починається від 385 доларів, Honor Win - від 560 доларів. Обидва пристрої в базі йдуть з пам'яттю 12/256 ГБ. Інформації про терміни виходу за межами китайського ринку поки немає.

Як УНІАН уже писав, у 2026 році смартфони з акумулятором 10 000 мАг стануть буденністю. Насамперед це стосуватиметься моделей середнього класу від китайських виробників.

Дворічний експеримент розкрив, чи дійсно швидка зарядка вбиває батарею. Автори дійшли висновку, що найкращий спосіб заряджати телефон - це "як вам подобається".

