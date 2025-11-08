Виявилося, що сучасні смартфони здатні витримувати як швидку, так і повільну зарядку майже без різниці в довговічності акумулятора.

Автори YouTube-каналу HTX Studio поділилася результатами шестимісячного тестування акумулятора iPhone 12, в якому порівнювали, як швидке та повільне заряджання можуть вплинути на термін служби АКБ з плином часу.

Блогери використовували шість моделей iPhone 12 зі спеціальним алгоритмом, який розряджав батарейку до 5% і заряджав її до 100% – знову і знову. При цьому три з них заряджалися швидко, а три – повільно.

Друга група iPhone пройшла аналогічний тест, але зарядка починалася з 30 відсотків та зупинялася на 80%. Вважається, що зарядка в такому діапазоні може відтермінувати заміну акумулятора і на рік або більше. Перед експериментом місткість кожного телефону була протестована, а після 500 циклів була перевірена знову.

Відео дня

Тестування показало, що швидке заряджання не так вже й сильно вплинуло на деградацію акумулятора, однак підтримання заряду iPhone на рівні від 30 до 80 відсотків виявилося частково корисним, але не дуже зручним.

Автори дійшли висновку, що найкращий спосіб заряджати iPhone – це "як вам подобається", не заморочуючись і не жертвуючи своєю зручністю заради невеликого продовження терміну служби акумулятора. До речі, на смартфонах на Android ситуація повністю аналогічна.

Коли заряд смартфона закінчується, будь-яка хвилина на рахунку. Користувачі iPhone можуть продовжити час роботи свого гаджета одним несподіваним способом – просто поклавши його екраном вниз.

Раніше УНІАН розповідав про 5 застосунків, які потрібно одразу встановити на новий смартфон Android. Усі вони доступні безкоштовно в Google Play, мають високі оцінки і охоплюють різні сценарії використання.

Вас також можуть зацікавити новини: