Вийшов найдешевший у світі Android-смартфон на Snapdragon 8 Gen 3

Він конкуруватиме з новими моделями від Redmi і Realme.

Компанія Honor представила новий смартфон Honor GT, який став найдешевшим апаратом на базі екс-флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 3. Його вартість на китайському ринку становить 2199 юанів, або 300 доларів, пише Fone Arena.

Крім топового процесора, новинка від Honor оснащується дисплеєм FHD+ AMOLED з діагоналлю 6,7 дюйма і частотою 120 Гц. Частота регулювання ШІМ становить 3840 Гц – у цьому плані девайс перевершує майже всі флагманські смартфони. Вважається, що чим вищий показник ШІМ, тим безпечніший пристрій для очей.

В основній камері у Honor GT стоїть 50-Мп сенсор Sony IMX906 на 1/1,56 дюйма з підтримкою оптичної стабілізації зображення. Його доповнює 12-Мп ультраширик із можливістю макрозйомки. Селфі-камера отримала роздільну здатність 16 Мп і діафрагму f/2.45. Місткість акумулятора становить 5300 мАг, підтримується швидка зарядка 100 Вт через USB Type-C.

Відео дня

Для підвищення ефективності роботи застосунків та ігор виробник розробив унікальний рушій Phantom Engine. Серед його особливостей – штучний інтелект для прогнозування зависань кадрів, динамічна оптимізація енергоспоживання залежно від рівня навантаження і технологія розпізнавання відео для поліпшення відтворення фільмів.

Смартфон працює під управлінням Android 15 з оболонкою Magic UI 9.0, корпус товщиною 7,7 мм отримав захист IP65. На вибір три кольори: чорний, білий і зелений. За 300 доларів доступна молодша версія смартфона з 12/256 ГБ пам'яті. Топова версія на 16 ГБ/1ТБ обійдеться в 450 доларів.

Honor GT конкуруватиме з Realme Neo 7 і нещодавно випущеним Redmi K80, який теж комплектується чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, але коштує на 30 доларів дорожче.

Цієї осені на ринку почали з'являтися смартфони на базі Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400 – процесорів нового покоління. У листопадовому рейтингу AnTuTu найкраще себе показав Asus ROG 9 Pro – він лідирує з великим відривом від Vivo X200 Pro. Замикає трійку лідерів Oppo Find X8 Pro.

Вас також можуть зацікавити новини: