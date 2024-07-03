Апарат оснащений розігнаним процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, також у нього при собі батарея на 6500 мАг.

У Китаї представили найпотужніший Android-смартфон на ринку. Компанія Nubia не просто випередила своїх конкурентів, а й встановила досить доступний цінник на топовий девайс, пише Phone Arena.

Red Magic 9S Pro отримав розігнаний до 3,4 ГГц чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який набирає в AnTuTu майже 2,4 млн очок. За охолодження процесора і основних компонентів відповідає просунута система ICE 13.5 Magic з турбіною, ОЗП – LPDDR5X. ПЗП – UFS 4.0.

Крім рекордної продуктивності, Red Magic 9S Pro перевершуватиме інші флагмани з точки зору автономності. Апарат оснащується акумулятором на 6500 мАг з підтримкою 80-ватної зарядки. Камера представлена основною 50 Мп (Samsung S5KGN5, OIS), надширококутною 50 Мп (Samsung S5KJN1) і макро 2 Мп (GalaxyCore GC02M1).

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Також смартфон отримав 6,8-дюймову AMOLED-панель із роздільною здатністю 2480×1116 пікселів і підтримкою оновлення 120 Гц. Яскравість сягає 1600 ніт. ЩІМ – 2160 Гц. Фронтальна камера на 16 Мп (сенсор – OmniVision OV16E1Q) встановлена під екраном.

З інших особливостей: потужний вібромотор, стереодинаміки, Wi-Fi 7, NFC, плоский корпус без камери, що виступає, і RedMagic OS з ШІ-фішками. Китайську версію Red Magic 9S Pro оцінили в 4799 юанів (~660 доларів), пізніше він добереться до Європи.

Таким чином, Red Magic 9S Pro перейняв естафету у Asus ROG Phone 8, який вважався найпотужнішим Android-смартфоном у світі. Він теж працює на топовому процесорі Snapdragon 8 Gen 3, але в тестах AnTuTu набирає 2,13 мільйона балів.

А в жовтні почнуть виходити перші смартфони зі Snapdragon 8 Gen 4. У Qualcomm кажуть, що нове покоління буде в рази потужнішим за актуальне, але водночас є відомості, що вартість чипа буде рекордною, що безпосередньо вплине на ціни. Подорожчання торкнеться Xiaomi 15, Galaxy S25, OnePlus 13 та інших топових флагманів.

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