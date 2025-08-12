Смартфон отримає збільшений акумулятор і зарядку, але залишиться зі старим процесором.

Видання WinFuture поділилося характеристиками та порцією якісних рендерів Samsung Galaxy S25 FE, презентація якого відбудеться найближчими тижнями. Смартфон отримає той самий дизайн, що й S25 і S25 Plus, зате коштуватиме дешевше і в чомусь навіть перевершить старші моделі.

Нові рендери демонструють досить типовий флагман від Samsung: великий дисплей, заокруглені кути та потрійне компонування лінз на задній панелі. Основна відмінність від попередника – тонший корпус: товщина Galaxy S25 FE складе всього 7,4 мм проти 8 мм у S24 FE.

Незважаючи на тонший корпус, ємність акумулятора зросте з 4700 мАг до 4900 мАг, а потужність зарядки – до 45 Вт, що майже вдвічі швидше за S24 FE і базовий Galaxy S25, у яких максимум становить 25 Вт. Це може стати головним аргументом на користь вибору саме версії FE.

З інших характеристик: Dynamic AMOLED 2X дисплей на 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2340x1080, процесор Exynos 2400e, 8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ постійної пам'яті. Камера включатиме 50-Мп основний сенсор, 12-Мп ультраширокий і 8-Мп телеоб'єктив. Селфі-камера – 12 Мп.

З коробки Galaxy S25 FE працюватиме на Android 16 з оболонкою OneUI 8. А за рахунок більш пізнього виходу оновлюватися девайс буде довше моделей основної лінійки – майже до 2033 року.

За інформацією WinFuture, анонс новинки має відбутися до кінця серпня. Ціна на одному з майданчиків становить 679 євро (~33 000 грн). Це майже на 300 євро дешевше за S25+ у базовій конфігурації.

Також до кінця року у Samsung у планах випустити свій перший смартфон із потрійним екраном завчасно і "розумні" окуляри для конкуренції з Meta. Раніше цього місяця компанія представила бюджетник Galaxy A17 – він отримуватиме оновлення до 2031 року.

