Тільки розрядиться швидше: зруйновано головний міф про темну тему в смартфоні

При цьому не можна заперечувати, що темна тема знижує напругу очей вночі, але ніякої економії заряду немає.

Навколо економії заряду смартфона існує величезна кількість міфів. Не так давно журналісти BBC розвінчали один із них.

Виявилося, що популярна темна тема не тільки не допомагає зберегти заряд, а й провокує зворотний ефект, змушуючи користувачів неусвідомлено шкодити автономності гаджетів.

Під час експерименту учасникам роздали телефони з відкритим на них стримінговим сервісом BBC. Людей змусили користуватися гаджетом у темному/світлому режимах і встановити зручну для себе яскравість екрана.

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Результати показали, що при переході на темний інтерфейс яскравість дисплея була у 80% випадків вищою, ніж якщо на гаджеті було ввімкнено світлу тему. Тобто смартфон, скоріш за все, споживав більше енергії.

Також було проведено перевірку взаємозв'язку енергоефективності з такими аспектами, як швидкість завантаження веб-ресурсу та обсяг переданих даних. У першому випадку зв'язку не було взагалі, у другому він виявився мінімальним.

Автори дослідження дійшли висновку, що використання темного режиму для економії заряду батареї в багатьох випадках зовсім неефективне. При цьому не можна заперечувати, що вночі користуватися телефоном, інтерфейс якого складається з темних елементів, просто комфортніше.

Тим, хто все ж дбає про кількість споживаної енергії, журналісти BBC видання порадили не використовувати повну яскравість дисплея, а також переходити на смартфони меншого розміру. Дисплей – один із найбільш "ненажерливих" елементів. Менший екран споживає менше енергії, особливо якщо в нього низька роздільна здатність.

Варто пам'ятати, що економія заряду батареї – це комплексний підхід. Для збільшення часу роботи рекомендується час від часу проводити калібрування акумулятора. Також не можна заряджати телефон вище певного відсотка, щоб уповільнити деградацію батарею.

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