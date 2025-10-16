Головною причиною цього став провал S25 Edge, чиї продажі виявилися нижчими за найпесимістичніші прогнози.

За даними південнокорейських джерел, компанія Samsung вирішила згорнути свою лінійку "надтонких" смартфонів Edge. Рішення пов'язане з поганими продажами Galaxy S25 Edge, пише Android Authority.

Згідно з джерелом, у розробку Galaxy S26 Edge було вкладено великі гроші, більше того, смартфон був практично готовий до масового виробництва. Через швидкий перегляд модельного ряду в Samsung зараз панує хаотична атмосфера.

Серія Edge була спробою Samsung створити надтонкий і легкий флагман, випередивши Apple з її iPhone Air. Але користувачі холодно зустріли новинку: батареї ємністю 3900 мАг ледве вистачає до вечора, а ціна в $1110 виявилася занадто високою для такого компромісного пристрою.

Раніше передбачалося, що Samsung відмовиться від моделі Galaxy S26 Plus і замінить її на версію Edge. Тепер очікується, що в січні 2026 року на заході Unpacked компанія повернеться до звичної трійки: S26, S26+ і S26 Ultra.

У мережі вважають, що iPhone Air може спіткати та сама доля. Попит на тонкий смартфон виявився не таким високим, як очікувалося. Користувачі, як і раніше, віддають перевагу моделям основної серії. Особливо добре цього року продається базовий айфон.

Напередодні Apple підтвердила розробку повністю "скляного айфона", про який мріяв Стів Джобс. Ідеться про iPhone, який би виглядав "як один аркуш скла", без рамок навколо екрана і вирізу для фронтальних датчиків.

Раніше в мережі з'явилися якісні рендери Galaxy S26 Ultra. Округлені кути і перероблений блок камер, мабуть, стануть головними змінами в зовнішньому вигляді майбутнього флагмана.

