Примітно, що справа зовсім не в шлюбі або технічних проблемах.

Samsung вирішила не поспішати з випуском свого рекордно тонкого смартфона. Ще недавно все вказувало на квітневий запуск Galaxy S25 Edge, але тепер інсайдери зсувають терміни на травень-червень.

За даними корейського видання ETNews, причина затримки – не технічні проблеми, а стратегічні зміни. Виробник вирішив не проводити окремий квітневий івент: запуск Galaxy S25 Edge буде "тихим" у форматі онлайн. Під час нього оголосять ціну і дату початку продажів.

Що точно відомо про сам пристрій? Це буде найтонший флагман в історії сімейства Galaxy. Технічно пристрій стане поліпшеною версією S25 Plus: той самий екран на 6,7 дюйма, але товщина корпусу (без урахування блоку камер) становитиме всього 5,8 мм.

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Щоб досягти такого ультратонкого профілю, Samsung довелося піти на кілька компромісів: по-перше, камер буде тільки дві – 200-Мп ширік і 12-Мп ультраширік, по-друге, місткість батареї становитиме 3900 мАг, що на 100 мАг менше, ніж у звичайного Galaxy S25. Передбачувана ціна – від 1200 до 1300 євро.

Зазначимо, що це не перші перенесення для Samsung за останні пів року. Наприклад, раніше компанія щорічно випускала нові версії OneUI за стабільним графіком, але сьоме покоління стало винятком – замість осені 2024 року воно вийде лише у квітні 2025-го.

Конкурувати рекордно тонкому смартфону Samsung доведеться з iPhone 17 Air, який, як повідомляється, буде ще тоншим і дешевшим, хоча й позбудеться одразу кількох звичних функцій, включно з нижнім динаміком, надширококутною камерою і фізичним слотом для SIM-карти.

Також відомо, що Samsung до кінця року представить свій перший смартфон з потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою складе 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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