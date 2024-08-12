Зниження ціни до $1500 дасть змогу розширити потенційну аудиторію, тим паче, що потенціал у гарнітури величезний.

Джерела Bloomberg дізналися, що Apple у 2025 планує випустити бюджетну версію своєї революційної гарнітури змішаної реальності Vision Pro. Причому нібито запуск пристрою може відбутися вже на початку року.

У червні ЗМІ згадували, що бюджетний варіант Vision Pro може мати більш обмежене поле зору і потребуватиме обов'язкового прив'язування до iPhone або Mac, які й відповідатимуть за обчислення в ньому.

Втім, ключове зниження витрат відбудеться коштом здешевлення екрана, що дасть змогу зробити нову версію Apple Vision на рівні з iPhone Pro. Очікується, що її цінник складе близько 1500 доларів, що більш ніж удвічі дешевше, ніж базова версія Vision Pro на 256 ГБ (~3500 доларів).

Випущена раніше цього року Vision Pro не викликала великого попиту серед звичайних користувачів – не в останню чергу через свій цінник. У зв'язку з цим Apple щосили намагається "знизити фінансове навантаження на майбутніх покупців", зберігши при цьому важливі функції.

Крім того, Bloomberg повідомляє, що Apple продовжує роботу над другим поколінням Vision Pro, але, схоже, поки сама не знає, коли випустить його. Також компанія не відмовилася від ідеї розумних окулярів на кшталт Ray-Ban.

Нагадаємо, що собою являє Apple Vision Pro. Це пристрій у вигляді гірськолижної маски для перегляду фільмів, спілкування, роботи, ігор та іншого. Досвід використання в цих сценаріях суттєво відрізняється від того, з чим усі звикли стикатися при користуванні смартфонів і планшетів, вважають журналісти.

Ще до виходу Vision Pro ЗМІ розповідали, що Тім Кук особисто наполягає на випуску гарнітури якнайшвидше, хоча команда розробки стверджувала, що потрібно почекати ще кілька років. Колишні співробітники Apple, які працювали над пристроєм, описали величезний тиск, пов'язаний з випуском Vision Pro. Це перший продукт, на який не вплинув Стів Джобс.

Очікується, що наступним великим проєктом Apple стане MacBook з гнучким екраном. Він закладе основу нової категорії яблучних пристроїв: у складеному вигляді – звичайний лаптоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами – моноблок.

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