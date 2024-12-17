У режимі очікування пристрій може працювати до 100 днів, а для його роботи не потрібен інтернет.

Xiaomi представила новий незвичайний продукт під брендом Mijia – ручку-словник Dictionary Pen C1. За допомогою неї не можна писати, зате можна перекласти надрукований текст або дізнатися значення слова за голосовим запитом, пише Gizmochina.

У новинки є вбудований ШІ, значний словниковий запас понад 26 млн слів, сканер і екран. Примітно, що пристрій підтримує як онлайн, так і офлайн переклад, тож підключення до мережі для роботи необов'язкове.

Як це працює:

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потрібно провести пером по рядку з текстом і на екрані висвітиться переклад, точність якого досягає 98%. За словами компанії, на розпізнавання йде близько 0,3 сек.

якщо в тексті немає потрібної фрази, її можна вимовити голосом – вбудований мікрофон розпізнає запит і виведе відповідь на екран.

крім цього ШІ може "поганяти" з граматики, фонетики і допоможе запам'ятати нові слова, а також запропонує практичні вправи.

Заявлений час автономної роботи становить до 100 днів у режимі очікування, є 32 ГБ вбудованої пам'яті для завантаження додаткових словників і оновлень.

Ціна Mijia Dictionary Pen C1 – 349 юанів (~2000 грн). На AliExpress поки немає, але це справа часу.

Раніше Xiaomi випустила під брендом Mijia принтер для смартфонів, який поміщається в кишені. Для роботи пристрою не потрібен Wi-Fi: кишеньковий принтер з'єднується через Bluetooth, причому одночасно можна під'єднати кілька смартфонів.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

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