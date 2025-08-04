Згідно з новим витоком, Xiaomi 16 і Redmi Turbo 5 можуть з'явитися цього року раніше, ніж зазвичай.

З'явилася інформація, що Xiaomi вирішила прискорити темпи виходу своїх нових смартфонів. Замість традиційного запуску в січні, як це було з Redmi Turbo 4, нова модель Redmi Turbo 5 може дебютувати вже в грудні поточного року. Про це пише GizmoChina.

Redmi Turbo 5 стане першим смартфоном на базі SoC Dimensity 8500 нового покоління. Унікальність цього запуску в тому, що Xiaomi отримає тимчасову ексклюзивність на цей чипсет, тоді як смартфони Honor, Realme і iQOO на Dimensity 8500 з'являться тільки в першому кварталі 2026 року.

Крім потужної платформи, бюджетний флагман, як пишуть інсайдери, буде оснащений 6,67-дюймовим плоским OLED LTPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K, батареєю ємністю близько 7000 мАг і металевою рамкою корпусу.

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Очікується, що Redmi Turbo 5 ляже в основу глобальної моделі Poco X8 Pro. Смартфон уже пройшов сертифікацію EEC, що натякає на його швидкий реліз, можливо, також у грудні.

Крім того, новий витік вказує на те, що флагманська серія Xiaomi 16 буде анонсована вже у вересні, що на місяць випереджає торішній графік. Також підтверджено, що вони першими отримають чипсет Snapdragon 8 Gen 4.

Раніше цього місяця у Xiaomi вийшов недорогий смартфон Redmi 15 з батареєю 7000 мАг і геймерським екраном. За словами виробника, це найтонший смартфон на ринку з таким акумулятором.

Також компанія встигла випустити дуже бюджетний монітор із частотою 144 Гц і тонкими рамками. Виробник стверджує, що він підійде як для геймерів, так і для роботи.

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