У новинці IPS-панель на 27 дюймів із роздільною здатністю Full HD і підставка для регулювання кута нахилу.

Ринок недорогих моніторів рясніє пропозиціями, але часом зустрічаються моделі, здатні виділитися на загальному тлі. Новий монітор Xiaomi Redmi A27 2026 – саме такий випадок. Новинка є одним із найдешевших рішень у своєму класі, пише NotebookCheck.

Це 27-дюймова IPS-панель із роздільною здатністю Full HD (1920×1080), високою частотою оновлення 144 Гц і кутами огляду 178°. Монітор підтримує 99% колірної гами sRGB та має калібрування зі значенням ΔE менше 1 одиниці для точної передачі кольору.

Новинка має тонкі рамки, пікову яскравість 300 ніт і контрастність 1500:1. Час відгуку – 6 мс. Виробник стверджує, що пристрій добре підійде для створення конструкцій з декількох моніторів.

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Підставка, що входить до комплекту, дає змогу регулювати кут нахилу для створення ергономічного робочого простору. Модель також сумісна з кріпленнями стандарту VESA, тому його можна легко повісити на стіну.

Redmi A27 2026 доступний для попереднього замовлення в Китаї за ціною 649 юанів, 90$ (~3700 грн). Оскільки пристрої Xiaomi швидко перебираються на онлайн маркетплейси, поява новинки на AliExpress – питання часу.

Xiaomi цього місяця вже встигла представити недорогий Redmi 15 з батареєю 7000 мАг і геймерським екраном. За словами виробника, це найтонший смартфон на ринку з таким акумулятором.

У Asus з'явився перший у світі монітор з функцією очищення повітря. При цьому коштує він, як і звичайні монітори: від 5 тисяч гривень.

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