Спочатку апдейт вийде на Bedrock-версії, а потім добереться і до Java.

Mojang анонсувала Vibrant Visuals, найбільше графічне оновлення Minecraft за останні роки. Воно додасть у гру спрямоване освітлення, об'ємний туман, піксельні тіні та більш реалістичну воду.

Першими спробувати новий візуальний стиль зможуть гравці Bedrock Edition, а пізніше оновлення добереться і до Java Edition. При цьому Vibrant Visuals не змінює ігровий процес. Наприклад, візуальні тіні не впливатимуть на рівень освітлення або появу ворожих мобів. Для тих, хто хоче зберегти класичний вигляд Minecraft, буде доступна функція перемикання між стилями одним натисканням кнопки.

Бета-версія оновлення вийде вже за кілька місяців, але розробники обіцяють, що Vibrant Visuals буде поступово допрацьовуватися: "Ми хочемо забезпечити високу якість і продуктивність на всіх платформах".

Відео дня

Старший продакт-менеджер Медді Псенка додає, що студія не просто прокачує графіку на ПК, а створює оновлення, яке стабільно працює і на мобільних пристроях, і на консолях.

Mojang також зазначила, що не планує випускати Minecraft 2 або використовувати генеративний ШІ для кардинальних змін. Натомість студія зосереджена на плавному розвитку найбільш продаваної гри в історії.

Тим часом оригінальний творець Minecraft Маркус Notch Перссон працює над новою грою, яка мала стати Minecraft 2, але не склалося.

Вас також можуть зацікавити новини: