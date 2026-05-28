Анонсовано похмуру нову частину Call of Duty – вона вийде цієї осені (відео)

Activision офіційно оголосила про розробку нової частини популярної франшизи шутерів Call of Duty з підзаголовком Modern Warfare 4. Очікуваний шутер вийде вже 23 жовтня 2026 року на ПК, PS5, Xbox Series і Switch 2. Версій для PS4 і Xbox One цього разу не буде.

Дія гри розгортатиметься навколо конфлікту між Південною Кореєю та КНДР. Кампанія буде повноцінною і розділена на три сюжетні акти. Серед героїв у Modern Warfare 4 повернуться Капітан Прайс, Валерія Гарза та багато інших.

За словами розробників, на гравців чекає одна з найемоційніших і найпохмуріших кампаній в історії Modern Warfare. Крім самої Південної Кореї, геймери опиняться в масштабних битвах у Кореї, вуличних боях у Нью-Йорку, погонях у Парижі та інших військових операціях.

Мультиплеєр цього разу робить акцент на більш реалістичній стрільбі. У новій частині покращать віддачу, звук, поведінку куль і рух зброї. Також заявлена нова система пересування з розширеними можливостями подолання перешкод і переміщення по вертикальних об'єктах.

У Modern Warfare 4 також з'явиться режим DMZ – екстракшен-шутера, в якому гравцям потрібно виконувати завдання в небезпечних зонах, збирати ресурси та евакуюватися з здобиччю. За словами авторів, у режимі буде динамічна погода, модифікатори та особлива система, що впливає на подальші вилазки.

Call of Duty: Modern Warfare 4 вже доступна для передзамовлення на всіх платформах. Вартість базового видання складе 2449 грн.

Раніше Microsoft офіційно підтвердила, що Call of Duty більше не з'являтимуться в GamePass у день релізу, і тепер інтервал між виходом гри в роздрібній торгівлі та підписці становитиме один рік.

Нагадаємо, у грудні 2025 року в автокатастрофі загинув Вінс Зампелла, автор Call of Duty та Battlefield 6.

