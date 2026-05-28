Німеччина та США відмовляються від газових обігрівачів у будинках заради економії: чим їх замінять

На кількох великих ринках газові обігрівачі більше не основний вибір для нових будинків. У Нью-Йорку до законодавства внесено норми, що передбачають будівництво виключно на основі електрики, а Німеччина останні кілька років прагне відмовитися від систем опалення, що працюють на викопному паливі.

Видання EcoNews пише, що протягом багатьох років газове опалення вважалося надійним, звичним і відносно дешевим. Потім ціни на енергоносії різко зросли, кліматичні цілі стали жорсткішими, і уряди почали розглядати будівлі як одне з основних джерел викидів вуглецю.

У Нью-Йорку розробили Закон про повністю електрифіковані будівлі, згідно з яким з 2026 року більшість нових будівель висотою до семи поверхів повинні будуть використовувати електричне опалення та електроприлади, а вищі житлові будівлі та невеликі комерційні будівлі – з 2029 року. Ця вимога не поширюється на існуючі будівлі, а закон передбачає винятки для ресторанів, лікарень, заводів, сільськогосподарських споруд та систем аварійного резервного живлення.

Щоправда, у листопаді 2025 року Нью-Йорк за рішенням федерального суду погодився відкласти введення закону на час розгляду апеляції, що означає, що його виконання на даний момент призупинено.

При цьому Німеччина була одним із найяскравіших європейських прикладів у спробі відмовитися від викопного палива в житловому секторі. Згідно із Законом про енергоефективність будівель, з 1 січня 2024 року нові системи опалення в нових районах забудови мали на 65% і більше використовувати відновлювані джерела енергії, тоді як для інших будівель були передбачені більш тривалі перехідні періоди, пов’язані з місцевим плануванням теплопостачання.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) стверджує, що теплові насоси, представлені на ринку, у три-п’ять разів енергоефективніші, ніж газові котли, головним чином тому, що вони переносять тепло, а не виробляють його виключно за рахунок спалювання палива. На практиці це означає, що добре спроектована система може забезпечити кілька одиниць тепла на кожну одиницю спожитої електроенергії. Для людей, які стежать за рахунками за електроенергію, ця різниця має значення.

Водночас теплові насоси часто коштують дорожче при купівлі та встановленні, ніж традиційні газові системи, особливо в будинках, де потрібна модернізація електромережі, встановлення нових радіаторів або поліпшення теплоізоляції. При цьому з часом теплові насоси можуть знизити залежність від цін на паливо, зменшити щомісячні експлуатаційні витрати в багатьох будинках і знизити ризики, пов'язані з витоками газу або чадним газом.

