Апдейт незабаром стане доступний і для Android Go – версії ОС для малопотужних пристроїв.

Google випустила важливе оновлення для мобільних пристроїв, що працюють на операційної системи Android. Апдейт суттєво впливає на швидкість запуску застосунків на смартфонах і планшетах.

Зокрема, час запуску додатків на цих пристроях зменшився на 30%. При цьому встановити апдейт можна незалежно від виробника і оболонки, оскільки він відбувається через системні оновлення Google Play, починаючи з версії Android 12, пише портал 9to5Google.

Також з останнім оновленням помічено загальне поліпшення продуктивності та більш швидкий запуск ОС при перезавантаженні, який може досягати всього 20 секунд.

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Аналогічне оновлення найближчим часом вийде і для Android Go – версії ОС для малопотужних смартфонів.

Як оновити Android до останньої версії

За замовчуванням всі телефони на Android періодично перевіряють наявність апдейтів у фоновому режимі. Втім, щоб не чекати, можна вдатися до оновлення в ручному режимі: "Налаштування" → "Про пристрій" → "Оновлення ПЗ".

Різні оболонки мають свій шлях до перевірки оновлень, який, втім, дуже схожий у всіх моделей смартфонів. Коли відкриєте розділ оновлень, натисніть на кнопку перевірки, почекайте трохи – і дізнаєтеся, чи можливо завантажити апдейт прямо зараз.

А тим часом в найближчі місяці очікується розгортання Android 14. З цікавого в новій ОС обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS.

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