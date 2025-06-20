Ryzen 5 9600X3D стане наймолодшим представником нової X3D-серії на архітектурі Zen 5.

Чутки про те, що AMD випустить 6-ядерний Ryzen 5 9600X3D, з'явилися ще у вересні 2024-го, а зараз розробник фактично офіційно підтвердив існування цієї моделі, вказавши її у списку сумісних із прискорювачем Radeon AI PRO R9700, повідомляє Neowin.

Ryzen 5 9600X3D стане наймолодшим представником нової X3D-серії на архітектурі Zen 5 з додатковим L3-кешем. Про характеристики поки відомо лише те, що в нього 6 обчислювальних ядер і 96 МБайт кешу, що особливо стане в пригоді геймерам.

Інформація про вартість поки відсутня, але вже зараз можна заявити, що Ryzen 5 9600X3D стане новою "точкою входу" для геймерів, які хочуть зібрати систему на актуальному сокеті AM5, та ще й з 3D V-Cache на борту. Як орієнтир можна розглядати стартову вартість Ryzen 5 9600x – близько 200 доларів.

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Разом з ним у списку фігурує вже відомий Ryzen 5 9600. Цей 6-ядерний і 12-потоковий чипсет із частотою до 5.2 ГГц і 32 МБ кешу L3 раніше постачали переважно виробникам готових систем (OEM/SI). Випустити нові процесори мають до кінця 2025 року.

Нагадаємо, раніше цього місяця AMD представила бюджетний Ryzen 5 5500X3D для тих, хто все ще залишається на сокеті АМ4. Цей 6-ядерник має стати чудовою основою для ігрового ПК середнього рівня.

Тим часом Intel теж готує до виходу бюджетний ігровий процесор. За своїми характеристиками він нагадує Core i5-12400F, але з поліпшеною тактовою частотою.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою у геймерів є GeForce RTX 3060. За нею йдуть мобільна GeForce RTX 4060 і її десктопний варіант. Найпоширеніші процесори – 6-ядерні та 8-ядерні.

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