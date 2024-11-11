Intel все ще володіє 70% ринку, але ще кілька років тому компанія тримала монополію.

Ще років 10 тому при виборі процесора для домашнього ПК була однозначна відповідь: Intel. Зараз же компанія переживає свої найгірші часи в історії, а головний конкурент в особі AMD потроху перехоплює ринок.

Видання Tech4Gamers повідомляє, що за третій квартал 2024 року популярність процесорів від AMD зросла на 5.7% і тепер чіпи від "червоних" становлять 28.7% ринку. Такий значний приріст стався після виходу лінійки Ryzen 9000, які вже називають найкращими ігровими процесорами.

Звісно, за Intel все ще залишається понад 70% усіх чіпів, але ще кілька років тому компанія мало не тримала монополію, лідируючи у всіх рейтингах і чартах.

Відео дня

Той самий Tech4Gamers наводить як приклад найбільший у світі інтернет-магазин Amazon, де чіпи від AMD повністю зайняли топ-10 найпопулярніших процесорів серед покупців. Також не варто забувати, що компоненти компанії використовуються у виробництві найпопулярніших ігрових консолей: Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що уряд США сильно стурбований фінансовим становищем Intel. Міністерство торгівлі пропонує компанії злиття з виробником напівпровідників Marvell або навіть з AMD.

Вас також можуть зацікавити новини: