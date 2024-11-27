Користувач Reddit знайшов прототип невипущеної RTX 4090 Ti у сміттєвому баку

Відеокарта вийшла настільки величезною, що займає аж 4 слоти на материнській платі.

У користувача Reddit опинився прототип відеокарти Nvidia RTX 4090 Ti, яка так і не дісталася прилавків. Як запевняє сам юзер, він знайшов її на вулиці в сміттєвому баку.

Користувач під ніком This_Explanation_514 ошелешив сабреддит Nvidia своєю знахідкою. RTX 4090 Ti, яку знайшов автор, трохи пошкоджена: у відеокарти погнутий радіатор біля роз'єму живлення. Це не завадило реддітору розібрати прототип.

Перше, що він помітив - друкована плата розташована перпендикулярно корпусу і паралельно до материнської плати. Ще одним нововведенням стало встановлення графічних інтерфейсів, тепер вони приєднуються до карти окремою платою, яка вже потім підключається до плати самого GPU.

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Що ще кидається в очі - розмір. Відеокарта виглядає набагато більшою, ніж звичайна RTX 4090 Founders Edition (хоча здавалося б), This_Explanation_514 поділився, що вона займає приблизно 4 слоти на материнській платі. На жаль, автор так і не зміг підключити її до комп'ютера, у реддитора не було 16-пінового конектора. Однак він уже замовив його в магазині, тож очікуємо оновлень.

Але навіть якби This_Explanation_514 вдалося запустити RTX 4090 Ti, користуватися нею на постійній основі у нього навряд чи вийшло б. Очевидно, що невипущений продукт не буде підтримуватися більшістю технологій, а також відеокарта не отримує оновлень від самої Nvidia, а це значить ніяких драйверів.

Чому ж RTX 4090 Ti так і залишилася просто прототипом? Видання Tom's Hardware вважає, що Nvidia скасувала проєкт через заборону уряду США на експорт високотехнологічних пристроїв до Китаю. Можливо, Nvidia оцінила, що втрата китайського ринку суттєво позначиться на прибутку.

Раніше ми розповідали, що Intel представила нову лінійку відеокарт, випередивши Nvidia і AMD.

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