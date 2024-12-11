Розробники вирішили проблеми процесорів лінійки Arrow Lake.

Учора CD Projekt RED несподівано випустила нове оновлення для Cyberpunk 2077. Як виявилося, розробники не тільки додали новий контент, а ще й серйозно попрацювали над оптимізацією.

Видання Tom's Hardware помітило, що патч 2.2 виправив проблему з процесорами Intel лінійки Arrow Lake, піднявши їхню продуктивність на 33%.

Видання зазначає, що за їхніми тестами до патча, продуктивність процесорів Core Ultra 200 була настільки посередня, що їх із легкістю обганяв чип дворічної давності Intel Core i9-14900K.

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Зараз же продуктивність флагманського Core Ultra 9 285K повинна стрибнути з 88 FPS до 117 FPS у середньому. Так новенький процесор нарешті обжене дідуся i9-14900K і навіть відносний current-gen від "червоних" AMD Ryzen 7 7800X3D. Однак цього все ще не вистачить, щоб наздогнати новинку AMD Ryzen 7 9800X3D, який визнали найкращим ігровим процесором сучасності.

Раніше ми розповідали, що журнал Time визнав генерального директора AMD Лізу Су найкращим CEO 2024 року.

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