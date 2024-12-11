Доктор Ліза Су врятувала компанію від банкрутства, зазначають у видавництві.

Генеральний директор AMD доктор Ліза Су визнана CEO року за версією журналу Time. Минулого року це звання дісталося директору OpenAI Сему Альтману.

У виданні зазначили, що наразі AMD - один із найбільших виробників чипів для напівпровідникової техніки, яка оточує нас буквально скрізь. Продукція компанії робить можливим існування таких техногігантів як Google, Meta, Amazon, Microsoft, а також OpenAI, обчислення штучного інтелекту теж відбуваються на базі процесорів AMD.

"Коли ви надсилаєте електронного листа, дивитеся фільм, купуєте щось в інтернеті або спілкуєтеся зі штучним інтелектом, найімовірніше, частину обчислювальної потужності, необхідної для цього, забезпечує чип AMD."

Ліза Су прийняла компанію 2014 року, коли AMD була на межі банкрутства, а її акції торгувалися по 3 долари. Але вже 2022 року Advanced Micro Devices вперше в історії обігнала свого головного конкурента в особі Intel за ринковою капіталізацією, тоді ціна акцій компанії перевищила 100 доларів. У березні цього року компанія встановила новий рекорд: акції AMD торгувалися по 207 доларів.

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Time повідомляє, що цієї осені в Гарвардській школі бізнесу в навчальну програму ввели кейс управління Лізи Су.

Раніше ми повідомляли, що AMD зайняла вже 30% ринку споживчих центральних процесорів, потіснивши Intel. Водночас остання розробка компанії AMD Ryzen 7 9800X3D ставить вражаючі результати на тестах продуктивності.

Time також оголосив номінантів на премію "Людина року". Серед претендентів: Камалла Гарріс, Юлія Навальна та Ілон Маск.

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