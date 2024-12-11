Оновлення 2.2 ну тепер точно останнє (напевно ні).

Учора CD Projekt RED раптово представила ще один патч для Cyberpunk 2077. Це цікаво, адже в травні цього року компанія заявила, що повністю припиняє підтримку гри і навіть не збирається робити версію для PS5 Pro. Виявилося компанія віддала оновлення на аутсорс компанії Virtuos Games, яка також займається Metal Gear Solid Delta.

Апдейт 2.2 сфокусувався на кастомізації машин і головного героя. В оновленні з'явилося понад 100 нових варіантів кастомізації Ві, на кшталт зачісок, татуювань, манікюру, пірсингу, імплантів тощо. Також було покращено систему перефарбовування машини, тепер гравець може просканувати колір будь-якого транспорту у відкритому світі і прямо на ходу перефарбувати в нього свою машину. Крім того, перефарбовування дає змогу скинути з себе зірки розшуку поліції, прямо як у старих частинах GTA.

Розробники з CDPR неодноразово заявляли, що Cyberpunk 2077 - це історія про те, як дві особистості уживаються в одному тілі. В оновленні 2.2 Джонні Сільверхенд буде іноді з'являтися на пасажирському сидінні машини Ві і коментувати їзду гравця. При цьому рокер не буде занадто нав'язливим, обіцяють розробники. Він не з'являтиметься, якщо Ві везе пасажира або на завданні, загалом Джонні супроводжуватиме гравця приблизно 25% усіх поїздок у грі.

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Ось ще деякі зміни в патчі 2.2 для Cyberpunk 2077:

Покращення фоторежиму: перероблений інтерфейс, розширені налаштування освітлення, вільна камера, можливість увімкнути або вимкнути зіткнення камери з перешкодами

Знімки з фоторежиму тепер зберігаються в галерею, їх можна повісити у квартирі Ві

Перероблено рандомайзер у редакторі персонажів, тепер можна налаштувати шкалу сили рандома зовнішності Ві: від "звичайного" до "панка", це впливає на те, який неформальний вигляд матиме герой. Також тепер можна зберегти який-небудь елемент зовнішності перед наступною круткою рандому.

Гравці вже знайшли додатковий квест, пов'язаний з грою Balatro, картковим рогаликом, який отримав номінацію на "Гру року".

Багато-багато технічних виправлень, про які можна почитати тут

Раніше ми розповідали, що датамайнери розкопали найперший сценарій "Відьмак 3", у якому Геральт мав потрапити в Найт Сіті з Cyberpunk 2077.

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