На просторах інтернету з'являється дедалі більше інформації про підготовку до виходу ігрової консолі Xbox нового покоління.

Як повідомляє інсайдер TheGhostOfHope, відомий за чутками про франшизу Call of Duty, наступна частина шутеру, вихід якої заплановано на 2026 рік, створюється виключно для наступного покоління Xbox – на відміну від Call of Duty 2025, яка вийде на Xbox Series X|S.

Це означає, що Microsoft не хоче зволікати з випуском нового Xbox, і він може з'явитися в продажу швидше, ніж усі очікували. Наприклад, вже восени 2026 року. Тим часом усі чутки говорять про те, що PS6 вийде не раніше 2027 року.

Правдивість цього інсайду опосередковано підтверджує той факт, що Microsoft з Xbox Series відмовилася від оновлення середини циклу покоління – на відміну від Sony з PS5 Pro. Таким чином, всі сили могли бути кинуті на створення повноцінної консолі наступного покоління.