На просторах інтернету з'являється дедалі більше інформації про підготовку до виходу ігрової консолі Xbox нового покоління.
Як повідомляє інсайдер TheGhostOfHope, відомий за чутками про франшизу Call of Duty, наступна частина шутеру, вихід якої заплановано на 2026 рік, створюється виключно для наступного покоління Xbox – на відміну від Call of Duty 2025, яка вийде на Xbox Series X|S.
Це означає, що Microsoft не хоче зволікати з випуском нового Xbox, і він може з'явитися в продажу швидше, ніж усі очікували. Наприклад, вже восени 2026 року. Тим часом усі чутки говорять про те, що PS6 вийде не раніше 2027 року.
Правдивість цього інсайду опосередковано підтверджує той факт, що Microsoft з Xbox Series відмовилася від оновлення середини циклу покоління – на відміну від Sony з PS5 Pro. Таким чином, всі сили могли бути кинуті на створення повноцінної консолі наступного покоління.
Є шанс, що в новому поколінні ми знову отримаємо дві версії Xbox: одна стаціонарна, а інша – портативна, для конкуренції з Steam Deck. Імовірно, реліз приурочать до 25-річчя першого Xbox. Точна дата, на яку випадає річниця – 15 листопада 2026 року.
Нагадаємо, актуальні Xbox Series X / S вийшли восени 2020 року. Цифри показують, що продажі консолей майже вдвічі відстають від PS5. Можливо, Microsoft бачить у ранньому запуску нового покоління шанс наростити продажі.
Нагадаємо, що до кінця 2025 року на ринку з'явиться Switch 2. Консоль стала більшою, Joy-Con тепер кріпляться за допомогою магнітів, ще підтверджено зворотну сумісність з іграми для Switch. Більше подробиць мають розповісти на найближчій Nintendo Direct – захід відбудеться 2 квітня.
З чуток, Sony об'єдналися c AMD для створення нової портативної консолі. Причому це буде не просто пристрій для тих, хто ностальгує. Японці мають намір відвоювати собі частину сегмента портативних ігрових станцій.