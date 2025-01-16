Nintendo офіційно представила нову ігрову консоль Switch 2 (фото, відео)

Консоль отримала зворотну сумісність з іграми для Switch першого покоління, старт продажів відбудеться до кінця року.

Після кількох місяців витоків і чуток Nintendo офіційно представила Nintendo Switch 2. Компанія показала невеликий ролик із дизайном консолі та підтвердила, що продажі почнуться у 2025 році.

Як і оригінальна консоль, Switch 2 – поєднання портативного та домашнього режимів. Знімні контролери Joy-Con тепер кріпляться за допомогою магнітів, а сама приставка стала більшою, зокрема отримавши збільшений екран. Офіційні характеристики поки невідомі, але, згідно з витоками, діагональ дисплея складе 8 дюймів.

Розробники зазначили, що поліпшене залізо Switch 2 забезпечує вищу продуктивність. Поки що анонсована тільки одна нова гра – наступна частина Mario Kart.

Також Nintendo повідомила, що нова консоль підтримуватиме ігри з першої Switch – як цифрові, так і фізичні копії.

Про характеристики, стартову лінійку та вартість інформації поки немає. Більше подробиць мають розповісти на найближчій Nintendo Direct – захід відбудеться 2 квітня.

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