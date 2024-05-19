Одразу декілька джерел запевняє що Microsoft випустить нову флагманську консоль на рік-два раніше за Sony, щоб повторити успіх Xbox 360.

Компанія Microsoft вже щосили розробляє Xbox наступного покоління і планує випустити її наприкінці 2026 року з новою Call of Duty в якості систем-селера. Інформацію про це вже повідомляли інсайдери раніше, а тепер її підтверджує TheGhostofHope, відомий за витоками про ігри серії Call of Duty.

Говориться, що компанія намагається повторити стратегію, яку вона застосовувала з Xbox 360, випустивши ігрову консоль на рік раніше PlayStation 3. Це зробило Xbox 360 найбільш продаваною консоллю Microsoft за всю історію існування ігрового підрозділу. Нагадаємо, всі чутки говорять про те, що PS6 вийде не раніше 2027 року.

При цьому ранній вихід наступного покоління Xbox призведе до того, що на момент виходу PlayStation 6 Microsoft зможе знизити ціну на свою консоль, щоб підтримувати конкурентоспроможність. Плюс, оновлення середини покоління для нового Xbox буде ймовірним у якийсь момент, оскільки PS6 буде потужнішою, якщо вона вийде на рік або два пізніше.

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Правдивість цього інсайду побічно підтверджує той факт, що в мережі досі немає даних про поліпшені версії Xbox Series. Тоді як конкуренти з Sony вже практично готові до анонсу PS5 Pro, вихід якої очікується до кінця 2024 року. Таким чином Microsoft відмовиться від оновлення середини циклу покоління, щоб зосередитися на потужній консолі наступного покоління, яка, за чутками, вийде наприкінці 2026 року.

Цифри показують, що продажі Xbox Series вже більш ніж удвічі відстають від PS5, а минулого місяця розрив був і зовсім п'ятикратним. Очевидно, що Microsoft бачить у ранньому запуску нового покоління шанс наростити продажі.

Раніше ЗМІ публікували матеріал, в якому йдеться про те, що у Microsoft все погано з Xbox, продажі падають, а перспективи теж Game Pass туманні. За цим послідувало закриття чотирьох ігрових студій, серед яких були автори Hi-Fi Rush, найяскравішого хіта 2023 року.

Водночас Nintendo офіційно підтвердила факт розробки наступника Switch. Наступна консоль компанії буде анонсована до березня 2025 року, а вийде вона, найімовірніше, наступної осені.

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