Перевірений інсайдер повідомляє, що Sony та AMD об'єдналися для створення нової портативної консолі.

Японський виробник ігрових консолей та іншої техніки має намір випустити нову портативну приставку. Перевірений інсайдер каже, що Sony може готувати до випуску PS Vita 2 з чіпом від AMD.

Інсайдер під ніком LumberjackRy, який раніше точно злив характеристики PS5 Pro і PSSR, повідомляє, що Sony звернулася до AMD з проханням розробити графічний процесор для нової портативної консолі. Причому це буде не просто гаджет для тих, хто ностальгує. Японці мають намір відвоювати собі частину сегмента портативних ігрових станцій.

З чуток, Sony запросила GPU потужністю не менше двох терафлопс. Це дасть змогу девайсу бути потужнішим за домашню консоль минулого покоління, PS4, потужність якої становила 1,8 терафлопс, не кажучи вже про Steam Deck (1.6 терафлопс). "Думаю, PS Vita 2 все-таки вийде", – заявив LumberjackRy.

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Поки невідомо, коли компанія збирається випустити нову приставку – можливо, що в найближчі кілька років. Для виходу на ринок портативних консолей – зараз найкращий час. Nintendo і Valve зі своїми Switch і Steam Deck довели, що попит на портативний геймінг є. Та й геймери давно чекають анонсу повноцінної портативної PlayStation.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Sony випустила PlayStation Portal – портативний пристрій із вбудованим дисплеєм, який підійде лише тим, хто вже має PS5: ігри запускаються на PS5, а на Portal тільки стрімить картинка по Wi-Fi.

У Microsoft теж давали зрозуміти, що хотіли б зробити переносну версію своєї консолі, подібну до Steam Deck або Nintendo Switch. Сьогодні на ринку спостерігається бум портативних ігрових ПК: такі пристрої існували й раніше, але були зовсім вже нішевими і менш надійними.

Нагадаємо, у травні Nintendo офіційно підтвердила факт розробки наступника Switch. Наступна консоль компанії буде анонсована до березня 2025 року, а вийде вона, найімовірніше, у другій половині року.

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